I mercatini natalizi sono immancabili, ma per chi è “allergico” alle feste a Firenze il calendario di dicembre riserva eventi anche di genere diverso: fiere enogastronomiche, spettacoli, dj set con assi della consolle e molto altro. Ecco quindi le iniziative da non perdere questo mese in città (aspettando la fine dell’anno).

Fiera toscana del lavoro 2019

A Firenze all’inizio di dicembre si svolge uno degli eventi dedicati al lavoro più attesi in città: la Fiera toscana del lavoro. Alla Fortezza da Basso oltre 100 aziende per circa 700 opportunità di lavoro, molte delle quali riguardano figure specializzate, come ingegneri meccanici, chimici, addetti nei servizi alberghieri, nel campo della moda e nella grande distribuzione. Le candidature tramite il sito ufficiale si sono chiuse, ma il pubblico può partecipare alle tante iniziative, come workshop, incontri di orientamento e simulazione di colloqui registrandosi sul sito.

Quando: 5 e 6 dicembre

Dove: Fortezza da Basso

Cinema a Firenze: River to River

Amori, passioni e ritratti dell’India contemporanea sono i protagonisti della 19esima edizione del River to River Florence Indian Film Festival ospitato al Cinema La Compagnia, che oltre alle proiezioni prevede 2 mostre fotografiche, talk, lezioni di cucina e iniziative. Oltre 40 gli eventi in calendario, a inizio dicembre, nella sala di via Cavour e in vari luoghi di Firenze. Sul sito ufficiale il programma completo del River to River 2019.

Quando: dal 5 al 10 dicembre

Dove: Cinema La Compagnia e vari spazi di Firenze

Enogastronomica 2019

Non più ogni due anni, ma un appuntamento annuale. Tra gli eventi dedicati al food che si svolgono a Firenze nel mese di dicembre segnaliamo Enogastronomica: per tre giorni il padiglione Spadolini della Fortezza da Basso viene invaso dal buon cibo, degustazioni e da cooking show anche con chef e maestri della pizza. Più dettagli nel nostro approfondimento su Enogastronomica 2019.

Quando: da venerdì 6 a domenica 8 dicembre 2019

Dove: Fortezza da Basso

I mercatini e gli eventi natalizi di dicembre a Firenze: da Santa Croce alla periferia

Un lungo calendario di eventi natalizi anima Firenze per tutto il mese di dicembre: dallo “storico” mercatino tedesco in piazza Santa Croce alle bancarelle in periferia (le casette nel quartiere San Donato a Novoli e piazza Bartali) fino ai Christmas Bazar benefici e alle iniziative organizzate da associazioni e commercianti. Gli appuntamenti sono veramente tanti, per questo abbiamo stilato una guida ai migliori mercatini di Natale a Firenze.

Quando: per tutto il mese

Dove: vari luoghi di Firenze

Moon F-light: Firenze light Festival

Firenze si accende anche quest’anno grazie al Firenze Light festival, che per l’edizione 2019 prende il nome di Moon F-light, per il tema scelto, quello della luna. Installazioni luminose, video mapping sugli edifici della città grazie al progetto dell’associazione Muse e del Comune di Firenze. Si parte domenica 8 dicembre con l’accensione del grande albero di Natale in piazza Duomo (ore 17.00).

Quando: da domenica 8 dicembre 2019 a lunedì 6 gennaio 2020

Dove: vari luoghi di Firenze

Open day del giardino della Gherardesca

Per un giorno l’Hotel Four Seasons di Firenze apre le porte del suo giardino storico, per ospitare eventi, un grande mercato di Natale, iniziative per i più piccoli e cibo. L’ingresso costa 1 euro e il ricavato della manifestazione va in beneficenza a sostegno della neonata Patrizio Cipollini Foundation. Più dettagli nel nostro articolo sull’open day 2019 del giardino del Four Seasons di Firenze.

Quando: domenica 15 dicembre 2019

Dove: Giardino della Gherardesca (ingressi da a piazzale Donatello 12, Borgo Pinti 97 e via Gino Capponi 54)

Eventi alla Manifattura Tabacchi di Firenze (dicembre 2019)

Continua il programma di eventi nello spazio B9, il primo ambiente riqualificato del complesso industriale a riaprire le porte al pubblico. Proseguono i laboratori per grandi e piccoli della Manifattura Tabacchi, ma ci sono anche appuntamenti dedicati al clubbing: per la Lattex Plus night arrivano Tama Sumo e Samuele Pagliai (6 dicembre), mentre a fine mese tocca a Dj Gruff, rapper e disc jocker ex Sangue Misto (22 dicembre).

Sempre la Manifattura Tabacchi ospita “Lucia – la radio al cinema” un festival di 3 giorni a ingresso gratuito dedicato all’arte di raccontare storie in suono, dai radiodrammi ai podcast (dal 12 al 14 dicembre).

Dove: Manifattura Tabacchi, via delle Cascine 33

Concerti e opera al Teatro del Maggio Musicale fiorentino

Dal gettonatissimo show di danza cinese Shen Yun alla Bohème fino al concerto di Natale. A Firenze, il calendario di dicembre al Teatro del Maggio è ricco di eventi. Per la stagione sinfonica il 3 dicembre Ádám Fischer dirige l’Orchestra e il Coro del Maggio in un programma di musiche sacre di Mozart, mentre il 22 dicembre è in calendario il concerto di Natale affidato ai maestri Lorenzo Fratini e Samuele Zagara con il Gruppo musica d’insieme Astrolabio e il Coro delle voci bianche del Maggio Musicale. Per il balletto, il 15 e 18 dicembre va in scena Cenerentola, versione moderna della celebre storia nella lettura contemporanea di Jiří Bubeníček portata in scena dalla Compagnia Nuovo BallettO di ToscanA.

Il 14, 17, 19 e 21 dicembre torna la Bohème pucciniana per la regia di Bruno Ravella, mentre la fine dell’anno al Teatro del Maggio musicale fiorentino è dedicata alle atmosfere del Sol Levante. A Firenze arriva la compagnia Shen Yun, tappa importante del tour in Italia, per portare sul palco un viaggio nella cultura cinese, tra danza, suggestivi abiti di scena ed effetti scenografici. I biglietti per le 4 date, dal 27 al 30 dicembre (più una replica pomeridiana) stanno andando a ruba.

Dove: Teatro del Maggio musicale fiorentino, piazza Vittorio Gui

Pista di pattinaggio a Firenze: ice village o winter park?

Oltre agli eventi natalizi, a Firenze dicembre riserva sorprese per chi ama pattinare sul ghiaccio con conferme e novità a due passi dal centro o in periferia. La prima new entry è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa (300 metri) che viene allestita al lago dei cigni, la vasca nel giardino della Fortezza da Basso. Si tratta del Florence Ice Village che propone anche villaggio natalizio, casa di Babbo Natale, animazione, stand gastronomici e giochi di luce.

Altro fiocco azzurro sul ghiaccio, la pista che viene inaugurata a inizio dicembre nel quartiere San Donato a Novoli, nella piazza Ugo di Toscana alle spalle del centro commerciale. Infine torna nel giardino del Tuscany Hall torna il Firenze Winter Park (qui i dettagli) con due piste di pattinaggio sul ghiaccio e una baita-ristorante.

Florence Ice Village

Quando: dal 6 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020

Dove: piazza Oriana Fallaci, Fortezza da Basso

Firenze Winter Park

Quando: fino a domenica 23 febbraio 2020

Dove: giardino accanto al Tuscany Hall, lungarno Aldo Moro

Pista di pattinaggio sul ghiaccio a Novoli

Quando: dal 7 dicembre 2019

Dove: piazza Ugo di Toscana (quartiere San Donato)

Il Presepe di Villa La Quiete

Tra i tanti presepi in città suggeriamo questa natività storica, con grandi statuine che risalgono alla fine del diciassettesimo secolo. Villa La Quiete, una delle ville storiche di Firenze, per un mese riapre le porte per visite guidate gratuite all’antico complesso legato alla storia della congregazione delle Montalve. Oltre al percorso storico, all’interno della chiesa sarà possibile ammirare un antico presepe. Prenotazione obbligatoria: Sistema museale dell’Università di Firenze tel. 0552756444 (da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17)

Quando: dal 7 dicembre al 6 gennaio

Dove: Villa La Quiete, via di Boldrone 2 (zona Castello)

Eventi tradizionali a Firenze: Festa degli omaggi

E per chi vuole aspettare il Natale alla “vecchia maniera”, c’è anche un evento che si svolge da oltre mille anni a Firenze: si tratta della Festa degli omaggi, con il corteo storico della Repubblica fiorentina che porta i suoi auguri alle autorità religiose e politiche della città. Appuntamento il 19 dicembre in centro storico: i figuranti in costume partiranno alle ore 15.30 dalla piazzetta di parte Guelfa, per toccare poi il Duomo, Palazzo Medici Riccardi e infine il Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

Quando: giovedì 19 dicembre

Dove: centro storico di Firenze

Il countdown di Capodanno con Conti, Panariello e Pieraccioni

Il trio di mattatori è tornato. Dopo il successo del tour italiano e le date dell’anno scorso al Teatro Verdi di Firenze, per il 2019 Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni fanno il bis durante le feste natalizie e lo fanno su un palco formato big: a fine anno il loro show è al Mandela Forum per 4 date. Vista la grande richiesta di biglietti è stata aggiunta una data anche il 31 dicembre, per salutare il Capodanno 2020 insieme a Conti Panariello e Pieraccioni.

Quando: venerdì 27, sabato 28, domenica 29 dicembre, martedì 31 dicembre 2019

Dove: Mandela Forum Firenze

Capodanno 2020 a Firenze

Si stanno delineando anche gli eventi per la notte del 31 dicembre in città. Per quanto riguarda il Capodanno in piazza a Firenze, quest’anno il Comune ha deciso dire “addio” al concertone al piazzale Michelangelo in favore di un programma diffuso di eventi in 20 piazze, dal centro alla periferia (il programma è in via di definizione).

Quando: 31 dicembre

Dove: 20 piazze di Firenze