Cibo, mercatini, musei gratis, cinema o una pattinata sul ghiaccio? Se la festa dell’Immacolata casca di domenica, consoliamoci con gli eventi (natalizi e non) che in questo weekend animano Firenze: imponenti alberi che si accendono, festival e arte, sono tanti gli appuntamenti in programma tra venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019.

Ecco cosa fare durante il fine settimana. Al termine del’articolo il calendario sintetico.

I musei e le mostre gratis a Firenze questo weekend (8 dicembre)

Il giorno dell’Immacolata Concezione offre la possibilità di visitare gratuitamente 2 musei statali di Firenze e una mostra: domenica 8 dicembre ingresso libero alla Galleria dell’Accademia (dalle 8.15 alle 18.50) e al Museo di San Marco (8.15 – 16.30). Biglietto a costo zero sempre domenica per vedere le mostre “Enigma Pinocchio” e “Corpo a Corpo” ospitate nelle stanze di Villa Bardini (orario 10.00 – 19.00).

Eventi a Firenze nel weekend: Open day al Museo degli Innocenti

Sabato 7 dicembre torna l’open day del Museo degli Innocenti con attività dedicate alle famiglie e i cortili monumentali aperti gratuitamente al pubblico dalle 11.00 alle 18.00. Alle ore 11.00 il laboratorio per i piccoli dai 7 agli 11 anni “Storie di Bambini all’Ospedale degli Innocenti” (a pagamento, prenotazione al numero 055 2478386), mentre alle 16.30 visita guidata compresa nel biglietto di accesso al museo che proprio in questi giorni ha ampliato il percorso espositivo (ritrovo al bookshop 5 minuti prima della partenza della visita).

Tra le novità una “camera immersiva” dove viene proietta, con un video a 270 gradi, la storia dell’Istituto, l’evoluzione dei diritti e le forme di tutela dell’infanzia e dell’adolescenza.

L’albero di Natale a Firenze si fa in 3 (e inizia F-light)

Questo weekend prende il via F-light Firenze Light Festival con installazioni luminose e video mapping, partendo dall’accensione di 3 alberi di Natale domenica 8 dicembre. Il programma di eventi della giornata inizia alle 14.00 con la sfilata della Compagnia di Babbo Natale da via dei Renai verso Palazzo Vecchio, qui alle 15.00 sono previsti canti e la lotteria con gli Angelo del Bello, oltre all’accensione dell’Albero di Natale.

I babbi Natale “scorteranno” poi il sindaco in piazza Duomo dove alle 17.30 si illuminerà il grande abete, mentre sul sagrato della cattedrale prende posto per il nono anno consecutivo il presepe allestito dall’Opera di Santa Maria del Fiore con statue in terracotta a grandezza naturale, realizzate a mano da una fornace dell’Impruneta. Infine la comitiva si sposterà in piazza della Repubblica per dare vita all’albero di Natale firmato da Michelangelo Pistoletto.

Enogastronomica 2019 alla Fortezza

Una grande fiera dedicata al buon cibo con 100 espositori, 22 cooking show ed eventi: tra le cose da fare questo weekend a Firenze segnaliamo Enogastronomica 2019 alla Fortezza da Basso, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre. Quest’anno il focus della manifestazione è sul cibo Made in Tuscany. Previsti anche show culinari con i pizzaioli più famosi della regione. Tutti i dettagli nell’articolo su Enogastronomica 2019.

Xmas Market e Lattexplus night alla Manifattura Tabacchi

La Manifattura Tabacchi di Firenze questo weekend propone 2 eventi. Si parte venerdì 6 dicembre con la serata clubbing organizzata da Lattexplus che porta nell’ex complesso industriale Tama Sumo e Samuele Pagliai, dalle 23.30 in poi (biglietti 15 euro).

Sabato 7 e domenica 8 lo spazio B9 dentro la Manifattura ospita poi Creative Mani-factory Xmas Market, mercatino natalizio organizzato dall’associazione Heyart (ore 10.00 – 20.00) con artigiani tradizionali e digitali, laboratori, street food e spettacoli per bambini.

E gli altri mercatini di Natale del fine settimana dell’Immacolata

Il clou dei Christmas market fiorentini si svolge proprio weekend dell’Immacolata: dalla Fierucola in piazza Santissima Annunziata, alle bancarelle negli spazi di Villa Le Piazzole fino al maxi mercato di Campo di Marte sono tante le occasioni di shopping dove dare la caccia a idee regalo originali. Per questo abbiamo stilato una guida ai mercatini di Natale da non perdere, con tutte le date, gli indirizzi e gli orari.

Cosa fare: pista di pattinaggio sul ghiaccio alla Fortezza da Basso di Firenze

Con i suoi 300 metri è la pista di pattinaggio sul ghiaccio più lunga d’Europa: un anello gelato che corre intorno al Lago dei Cigni, nei giardini della Fortezza da Basso di Firenze. Questo è il primo weekend di attività del Florence Ice Village, novità per il periodo natalizio 2019. Presente anche un villaggio di Natale, la casa di Babbo Natale, musica e animazione.

Altra new entry la pista di pattinaggio sul ghiaccio a Novoli, che apre sabato 7 dicembre in piazza Ugo di Toscana (rimarrà attiva fino a febbraio), all’interno del quartiere San Donato. Nel vicino centro commerciale San Donato continua il mercatino di Natale con 30 casette e domenica 8 dicembre è in programma l’esibizione della Musical Max Ballet Academy.

Le Scuole si presentano 2019, open day delle superiori di Firenze in viale Malta

Non è iniziato solo il conto alla rovescia per il Natale. Con l’anno nuovo gli studenti delle terze medie sceglieranno in quale istituto superiore andare e così si rinnova l’appuntamento con “Le scuole si presentano” nella palestra di viale Malta, alla periferia di Firenze (zona Campo di Marte).

L’iniziativa di orientamento, organizzata dal Comune, si svolge sabato 7 e domenica 8 dicembre con orario 10.00 alle 19.00. Presenti 37 istituti di Firenze e della Città metropolitana oltre a l’istituto nautico di Livorno e alle scuole militari di Esercito e Aeronautica. Informazioni sul sito del Comune.

Eventi a Firenze: weekend di bonsai al giardino dell’Orticoltura (7 e 8 dicembre)

Il Tepidarium del Roster, la serra ottocentesca nel giardino dell’Orticoltura, ospita da venerdì 6 a domenica 8 dicembre “Natura d’inverno a Firenze”. Tra espositori e convegni questa manifestazione a ingresso gratuito vuole svelare i segreti dei bonsai e dell’arte giapponese dei suiseki, pietre scolpite dalla natura che assumono forme antropomorfe o di animali. L’iniziativa è promossa dall’Associazione toscana amatori bonsai e suiseki in collaborazione con la direzione Ambiente del Comune di Firenze.

Cinema: River to River Florence Indian Film Festival

Al cinema La Compagnia di Firenze nel weekend si svolge River to River, l’unico festival in in Italia che racconta il volto dell’India contemporanea. Il programma continua fino al 10 dicembre. Tra i film in concorso “The Last Color” di Vikas Khanna, storia di un’avvocatessa che si batte per abolire un’antico divieto (sabato 7 dicembre, ore 16), il thriller “Badla” di Sujoy Ghosh (sabato 8 dicembre ore 20.30 alla presenza del produttore Sunir Khetarpal).

In programma anche la proiezione speciale di “The River” di Ines von Bonhorst e Yuri Pirondi sul fiume Gange, con i due registi presenti in sala (domenica 8 dicembre, ore 18).