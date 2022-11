Riga-Fiorentina in tv, dove vedere la partita di Conference League

Per la Fiorentina è il momento dell'ultimo turno del girone di Conference: le modalità per vedere Riga-Fiorentina in tv e i possibili futuri avversari

- Pubblicità -

Riga-Fiorentina si potrà vedere in tv, è l’ultima partita dei gironi di Conference League prima della fase ad eliminazione diretta: la gara si gioca in Lettonia alle ore 16.30, orario insolito per una partita europea. Dove vedere Riga-Fiorentina in chiaro? Da questo punto di vista non ci sono notizie positive per i tifosi viola perché il match non sarà trasmesso gratis su Tv8. Quindi serve un abbonamento.

Dove vedere Fiorentina-Riga in tv: i canali in abbonamento per la Conference League

- Pubblicità -

Le opportunità su dove vedere Fiorentina-Riga in tv sono due: avere un abbonamento attivo su Dazn (in streaming anche su cellulari, tablet) o su Sky. In quest’ultimo caso la gara della squadra viola sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253). Dal punto di vista della qualificazione la Fiorentina è già alla fase ad eliminazione diretta, ma si trova al secondo posto dietro l’Istanbul Basaksehir per scontri diretti (entrambi a 10 punti).

La situazione

- Pubblicità -

In questo momento la Fiorentina sarebbe qualificata ai playoff, dove incontrerebbe una delle terze classificate nei gironi di Europa League. Se invece in occasione dell’ultimo turno i turchi facessero contro l’Hearts un risultato peggiore della Fiorentina allora ci sarebbe la qualificazione automatica al turno successivo di Conference senza passare dagli spareggi. Ad oggi l’opzione più probabile è però la prima e quindi spareggi contro le terze dei gironi di Europa League: la Fiorentina può trovare (manca anche in Europa League l’ultima giornata) squadre come Bodo (che fece soffrire molto la Roma l’anno scorso), Aek Larnaca, Braga, Sheriff, Feyernoord, Nantes, Trabzonspor. Fiorentina-Riga, che si veda in tv o dal vivo, può essere interessante anche per fare qualche esperimento di formazione in vista del campionato dove la Fiorentina è reduce dal successo sul campo dello Spezia con il gol decisivo di Cabral a tempo scaduto.