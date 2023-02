Sorteggi Conference League: quando si gioca Fiorentina-Sivasspor

- Pubblicità -

I sorteggi di Conference League delineano il quadro delle prossime sfide europee, con gli abbinamenti degli ottavi di finale: la Fiorentina se la dovrà vedere con i turchi dello Sivasspor Kulübü, squadra che è al 12esimo posto nel campionato del proprio Paese.

Il sorteggio di Conference League

Gli uomini di mister Italiano evitano così due avversari temibili come Villarreal e West Ham, che invece incontreranno rispettivamente l’Anderlecht e l’EK Larnaca, e scansano (almeno per il momento) il Basaksehir, che castigò i viola lo scorso settembre. L’altra squadra italiana, la Lazio, trova lungo il suo cammino gli olandesi dell’AZ Alkmaar. Lo sguardo va subito al calendario di Conference League per capire quando la Fiorentina giocherà contro il Sivasspor. Questi tutti gli abbinamenti:

AEK Larnaca (CIP)-West Ham (Ing)

Fiorentina-Sivasspor (Tur)

Lazio-AZ Alkmaar (Ola)

Basilea (Svi)-Slovan Bratislava (Svk)

Sheriff (Mda)-Nizza (Fra)

Anderlecht (Bel)-Villarreal (Spa)

Lech (Pol)-Djurgarden (Sve)

Gent (Bel)-Istanbul Basaksehir (Tur)

Fiorentina-Sivasspor: quando si gioca la partita degli ottavi di finale di Conference League

Dopo la vittoria contro il Braga, la Fiorentina tornerà sul palcoscenico europeo per la gara di andata contro il Sivasspor in casa, allo stadio Franchi, giovedì 9 marzo 2023, mentre il ritorno degli ottavi di finale è in programma una settimana dopo, giovedì 16 marzo, in Turchia, in orario da definire. Come successo finora, i due orari possibili sono le 18.45 e le ore 21 e sarà la Uefa a decidere. Di sicuro sia la partita di andata sia quella di ritorno tra Fiorentina e Sivasspor si potranno vedere in tv e in streaming sui canali a pagamento (Sky Sport Football, Sky Go e Dazn). Resta da chiarire se alcune sfide saranno proposte in chiaro su Tv8, canale che fa capo a Sky.

Ecco il tabellone con tutte le date delle partite degli ottavi di finale:

Lazio – AZ Alkmaar 7 marzo (ritorno 16 marzo)

AEK Larnaca – West Ham 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Fiorentina – Sivasspor 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Lech – Djurgarden 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Basilea – Slovan Bratislava 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Sheriff – Nizza 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Anderlecht – Villarreal 9 marzo (ritorno 16 marzo)

Gent -Istanbul Basaksehir 9 marzo (ritorno 16 marzo)