Firenze Rocks 2020, è già tempo dei primi annunci e delle date del festival. Confermata la location dei concerti: la kermesse, alla quarta edizione, tornerà alla Visarno Arena, nel parco delle Cascine, mentre è già scattato il totonomi per anticipare gli ospiti, da Vasco Rossi ai Metallica, sono tante le voci circolate in questi giorni intorno ai possibili headliner.

Le date di Firenze Rocks 2020

Partiamo però delle certezze, ossia dalle 4 date di Firenze Rocks 2020 alla Visarno Arena: il festival prenderà il via giovedì 11 giugno 2020 – confermati i Green Day come headliner – per poi continuare nelle giornate successive, venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 giugno. Insomma un lungo weekend di grande musica.

Alta l’affluenza di pubblico durante l’ultima edizione della manifestazione: la kermesse, organizzata da Live Nation e da Le Nozze di Figaro, ha richiamato in città 200mila persone da tutta Italia ma anche dall’Europa (qui la nostra foto-gallery di Firenze Rocks). In poche parole si tratta di una vera e propria “industria rock” che macina numeri di tutto rispetto: secondo una ricerca elaborata dalla Camera di Commercio di Firenze prima dell’ultima edizione, l’evento è valso per l’economia toscana qualcosa come 42 milioni di euro.

Chi è passato da Firenze Rocks

Tanti i grandi artisti che hanno calcato il palco in questi anni. Solo alcuni nomi: Guns n’ Roses, Iron Maiden, Foo Fighters, Ozzy Osbourne, The Cure, Smashing Pumpkins, fino alla svolta pop con Ed Sheeran, una scelta tra le più dibattute che ha diviso il pubblico tra favorevoli e contrari. Alla fine però il cantautore britannico è stato il vero mattatore della terza edizione. Per gli ospiti di questa edizione meglio tenere d’occhio la Dalla pagina Facebook di Firenze Rocks.