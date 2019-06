4 giorni di musica, ma anche di sorrisi, cori e tanto sudore, viste le temperature roventi. Vogliamo riassumere le 4 giornate di Firenze Rocks 2019 con una carrellata di foto: alla Visarno Arena sono passate tra giovedì 13 e domenica 16 giugno circa 200mila persone, con il picco d’affluenza per Ed Sheeran, che nonostante le sonorità più pop ha fatto segnare il record di presenze.

I numeri degli altri concerti di questa terza edizione sono di tutto rispetto: l’accoppiata Tool – Smashing Pumpkins la prima sera è stata acclamata da 45mila persone, poi è toccato a Ed Sheeran che ha richiamato 65mila spettatori, in 40mila hanno assistito al concerto dell’headliner della terza data Eddie Vedder, mentre The Cure, forti di una carriera 40ennale hanno stregato 50mila spettatori per chiudere in bellezza Firenze Rocks.

Firenze Rocks 2019, le foto

Intanto c’è chi pensa già al prossimo anno, ma per scoprire le prime anticipazioni sulla nuova edizione di Firenze Rocks bisognerà aspettare ancora qualche mese.