I Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks 2020, al via la vendita dei biglietti

I Red Hot Chili Peppers suoneranno a Firenze Rocks 2020: biglietti in prevendita dall'11 novembre, tutte le informazioni sul tour in Italia

Sono i Red Hot Chili Peppers i secondi headliner di Firenze Rocks 2020: è arrivato oggi l’annuncio ufficiale del festival, la band suonerà alla Visarno Arena sabato 13 giugno 2020 e i biglietti saranno in vendita da lunedì 11 novembre in anteprima, dal 13 novembre in vendita generale aperta a tutti.

Red Hot Chili Peppers, il tour 2020 passa dall’Italia

Un nome tanto atteso dai fan italiani della band, passata l’ultima volta dal nostro paese nel 2017. A Firenze Rocks 2020, i Red Hot Chili Peppers presenteranno il loro nuovo album di inediti, atteso per il prossimo anno.

Della formazione attuale dei Red Hot Chili Peppers fanno parte tre membri storici, i due fondatori Anthony Kiedis, cantante, e Flea, bassista, e il batterista Chad Smith. Alla chitarra c’è invece Josh Klinghoffer, che dal 2009 ha sostituito il chitarrista storico della band John Frusciante.

Tutto il meglio del rock californiano

Firenze Rocks 2020 sarà il festival dei sogni per gli appassionati di rock californiano anni Novanta. Dopo le conferme di Green Day e Weezer, l’aggiunta dei Red Hot Chili Peppers completa il quadro delle più importanti band emerse dalla costa occidentale degli Stati Uniti in quella decade.

Al momento, le prime due date di Firenze Rocks 2020 saranno quindi:

Giovedì 11 giugno 2020: Green Day , Weezer e altri ospiti da annunciare.

, e altri ospiti da annunciare. Sabato 13 giugno 2020: Red Hot Chili Peppers e altri ospiti da annunciare.

Ancora tutto da scoprire il programma di venerdì 12 giungo e domenica 14 giugno. I prossimi ospiti di Firenze Rocks saranno annunciati più avanti, nel corso dell’inverno. Voci di corridoio e indiscrezioni intanto si rincorrono. Tra le più insistenti, quella che vorrebbe Vasco Rossi al festival fiorentino.

I Red Hot Chili Peppers sono una delle più celebrate rock band della storia, famosi per il modo in cui hanno saputo unire sonorità punk rock al funk, al rap, al jazz. Nella loro carriera hanno venduto più di 80 milioni di dischi nel mondo e dal 2012 fanno parte della Rock and Roll Hall of Fame.

Il loro periodo d’oro è stato quello che va dal 1989, anno di uscita dell’album Mother’s Milk, al 1999, con Californication. In mezzo, Blood Sugar Sex Magik del 1991, da molti considerato il loro miglior lavoro, e il più controverso One Hot Minute del 1995. Il loro ultimo anno in studio, al momento, è The Getaway del 2016.

I biglietti per i Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks 2020

I biglietti per i Red Hot Chili Peppers a Firenze Rocks 2020 saranno in vendita in anteprima esclusiva per i titolari di carte Intesa Sanpaolo a partire dalle ore 10.00 di lunedì 11 novembre 2019 su www.ticketone.it/intesasanpaolo per 48 ore.

La vendita generale aperta a tutti aprirà alle ore 11.00 di mercoledì 13 novembre su www.firenzerocks.it.

Il prezzo dei biglietti: quanto costano i Red Hot Chili Peppers a Firenze?

Il prezzo dei biglietti sarà a partire da 69 euro più diritti di prevendita.