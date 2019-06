Andare a Firenze Rocks 2019 con bambini al seguito non è una missione impossibile: anche in occasione di questa edizione il festival si attrezza per ospitare i più piccoli dentro la Visarno Arena con un’area a misura di bimbo. Mamma e papà potranno così seguire senza patemi d’animo i concerti in programma dal 13 al 16 giugno: Cure, Tool, Smashing Pumpkins, Ed Sheeran, Eddie Vedder e molti altri.

Ecco qui le risposte ai dubbi più comuni per chi arriva a Firenze Rocks insieme a bimbi.

Firenze Rocks con bambini: pagano il biglietto di ingresso?

Una domanda non da poco. Prima di tutto per ogni adulto può entrare al massimo un bimbo. Secondo il regolamento del festival i bambini fino ai 6 anni compiuti entrano gratis a Firenze Rocks 2019, quelli da 7 anni in su pagano il normale biglietto di ingresso, a prezzo intero. Per loro non sono infatti previste riduzioni per l’accesso alla Visarno Arena.

Gli organizzatori comunque sconsigliano di portare bimbi troppo piccoli (sotto i 7 anni) al festival. Chi ha meno di 16 anni potrà assistere allo spettacolo solo se accompagnato da un maggiorenne che si prende la responsabilità.

C’è un’area per le donne in gravidanza? Costa?

Per le donne in dolce attesa, in occasione di Firenze Rocks, viene allestita un’area dedicata da cui seguire il concerto in tutta sicurezza, come specificato sul biglietto. Lo spesso spazio, dotato anche di posti a sedere, è riservato anche a chi ha ridotte possibilità motorie o per le persone infortunate.

Ogni donna incinta potrà entrare liberamente in questa speciale area, che è inclusa nel prezzo del biglietto, fino all’esaurimento dei posti. Non è possibile prenotare.

Cos’è l’area bimbi di Firenze Rocks 2019?

Dal 13 al 16 giugno, all’interno della Visarno Arena viene allestita anche l’area bambini di Firenze Rocks 2019, dove i bimbi tra i 3 e i 12 anni possono divertirsi grazie agli animatori dell’agenzia Mf Animation. In programma tutta una serie di attività pensate per più piccoli come Riciclo Lab, Baby MasterChef, Caccia al Tesoro, Lego Lab.

In più, gli ospiti della “baby-arena” si possono intrattenere con baby dance, sculture di palloncini, bolle giganti, giochi di gruppo a squadre musicali. Presente anche un’area soft riservata alla fascia d’età 0-3 anni, ma in questo caso con la presenza obbligatoria di almeno un genitore per bimbo.

L’area Kids è attiva ogni giorno del festival con orario 16.00-24.00, ma attenzione: per lasciare il proprio pargolo, mamma e papà devono compilare l’iscrizione e inviarla agli organizzatore via mail ([email protected]). A questo indirizzo è possibile scaricare il modulo per l’area bambini di Firenze Rocks 2019.

