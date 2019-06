Ma l’auto dove la metto? Quali sono i parcheggi più vicini (e più comodi) per Firenze Rocks 2019? Sono queste le domande più comuni tra le migliaia di persone che arriveranno in città dal 13 al 16 giugno. Questo grande festival porterà alla Visarno Arena nomi internazionali come The Cure, The Smashing Pumpkins, Eddie Vedder, Ed Sheeran ed Eddie Vedder.

Sul fronte del posteggio, prima di tutto bisogna tenere in considerazione che durante la manifestazione intorno alla zona della Visarno Arena e nel parco delle Cascine entreranno in vigore limitazioni al traffico, quindi non sarà facile avvicinarsi in macchina, anche per la quantità ridotta di spazi per la sosta delle auto. Solo chi ha acquistato il pacchetto Vip ha diritto a un posto riservato vicino alla struttura dei concerti.

Dove parcheggiare per Firenze Rocks? Villa Costanza

La prima opzione è quella usare i parcheggi scambiatori vicino alle autostrade che consentono di lasciare l’auto a un prezzo tutto sommato contenuto e salire poi sui mezzi pubblici, ad esempio la tramvia, per raggiungere il luogo della manifestazione.

Come l’anno scorso, sarà attivo il parcheggio di Villa Costanza (Scandicci). È comodo perché è accessibile direttamente dall’A1 Milano – Napoli grazie a un casello dedicato, senza lasciare l’autostrada e finire nel traffico cittadino: l’uscita si chiama “Villa Costanza” e si trova dopo quella di Firenze Impruneta se si proviene da Roma, mentre dopo “Firenze Scandicci” se si arriva da Milano.

Una volta lasciata la vettura nel parcheggio a pagamento, bastano pochi passi per raggiungere la prima fermata della linea uno della tramvia (per comprare il biglietto ci sono le macchinette automatiche) e una volta saliti a bordo sono necessari circa 20 minuti per arrivare alla fermata “Cascine”, la più vicina alla Visarno Arena. Al ritorno dal parcheggio di Villa Costanza sarà possibile riprendere l’A1 nelle due direzioni. Le tariffe per la permanenza lunga: da 1 a 4 ore costa 2 euro, da 4 a 10 euro 5 euro, mentre per stare tranquilli e fare il ticket per 24 ore bastano 7 euro.

La novità: il parcheggio di viale Guidoni (linea 2 della tramvia)

Dal 2019 è possibile usare un altro parcheggio per arrivare a Firenze Rocks con i mezzi pubblici, grazie all’attivazione della linea 2 della tramvia. Il nuovo parcheggio si chiama “Guidoni” e si trova alla fine dell’autostrada A11, vicino all’aeroporto di Firenze. L’accesso è da viale XI Agosto: tutti i dettagli e le indicazioni precise nel nostro approfondimento su dove parcheggiare per prendere la tramvia di Firenze.

Sul fronte dei costi, si paga 1 euro per 10 ore consecutive, poi scatta la tariffa di 4 euro l’ora con frazioni di mezz’ora, sempre che il Comune nel frattempo non decida delle tariffe di favore in occasione del festival. A poca distanza dal parcheggio Guidoni si trova la fermata omonima della linea 2 della tramvia, da prendere in direzione “piazza dell’Unità”. Dopo una ventina di minuti si arriva alla fermata “Alamanni – Stazione”, si scende e attraversando la strada basta aspettare il tram della linea 1 in direzione “Villa Costanza” e dopo appena 10 minuti di viaggio scendere a “Cascine”, il punto più vicino a Firenze Rocks.

Il posteggio del centro commerciale San Donato (Novoli)

Tra i parcheggi a disposizione per chi parteciperà a Firenze Rocks 2019 c’è anche quello del centro commerciale San Donato, in zona Novoli, che riserva agli spettatori l’intero piano meno due: si raggiunge dall’autostrada A11 proseguendo verso Novoli. È possibile prenotare i posti anche con il servizio “Quick – no problem parking”. Costa un euro l’ora e 13 euro per l’intera giornata.

Da qui è possibile salire sulla linea 2 della tramvia (fermata “San Donato”) e raggiungere la Stazione per poi cambiare e salire sulla T1 (vedi capitoletto precedente). A piedi invece ci vogliono una ventina di minuti.

I parcheggi per Firenze Rocks e la Visarno Arena

L’app di Firenze Parcheggi permette poi di controllare in tempo reale i posti disponibili nelle varie strutture gestite dalla società e prenotare la sosta: ecco quelli più vicini a Firenze Rocks:

“Porta al Prato – Stazione Leopolda” (piazzale della Porta al Prato) che dista dalla Visarno arena 2 chilometri e mezzo, ma è possibile prendere per una fermata la linea 1 della tramvia in direzione “Villa Costanza”. Prima ora 1 euro, dalla seconda in poi si paga 2 euro l’ora, per l’intera giornata 20 euro, sconto del 20% per chi ha il biglietto di Firenze Rocks. Il parcheggio “Novoli – Palazzo di Giustizia” (via Virgilio 8) invece è lontano 3 chilometri, ma è possibile salire sulla linea 2 della tramvia e poi fare cambio alla stazione per la linea 1. Costa 1 euro l’ora, 20 euro per l’intera giornata, con lo sconto del 20% per chi ha il biglietto di Firenze Rocks

Altri parcheggi vicino alle fermate della linea 1 della tramvia sono “Stazione Fortezza Fiera” (1,60 euro l’ora, 20 euro la tariffa giornaliera); “Stazione binario 16” in piazzale Montelungo (1,60 l’ora). Anche in questi casi c’è uno sconto del 20% se si mostra il biglietto di Firenze Rocks. Maggiori informazioni sul sito della Visarno Arena nella sezione parcheggi.