Dai mezzi pubblici ai treni fino al bike sharing: come arrivare a Firenze Rocks 2019? Ci sono tanti modi per raggiungere la Visarno Arena, che dal 13 al 16 giugno ospita i concerti del festival. Per questa terza edizione sono attesi 170mila spettatori. Ecco quindi le informazioni utili per spostarsi in città.

Dove si trova la Visarno Arena

Iniziamo dalle basi. Per chi proviene da fuori città, la Visarno Arena (ossia l’ippodromo del Visarno) si trova dentro il parco delle Cascine, a ovest del centro storico di Firenze, non troppo lontano dalla stazione Santa Maria Novella. Gli organizzatori sconsigliano di raggiungere la zona con la macchina, per non incappare nel traffico cittadino e anche perché intorno all’area dei concerti saranno predisposte limitazioni alla circolazione.

Come arrivare a Firenze Rocks 2019 in treno (con lo sconto)

La Visarno Arena si trova a poco più di 2 chilometri e mezzo dalla stazione centrale di Santa Maria Novella, dove arrivano i treni ad alta velocità, mentre la fermata ferroviaria di Porta al Prato – Stazione Leopolda (linea Fs regionale Empoli-Firenze) è a circa 2 chilometri.

Trenitalia è il vettore ufficiale di Firenze Rocks 2019 e propone sconti dal 20 al 50% sui biglietti dei treni nelle giornate del festival (Frecce e Intercity) inserendo online il codice “Firenze Rocks”. La promozione è valida per i viaggi verso Firenze dall’11 al 16 giugno e per il ritorno dal 13 al 17 giugno e i posti sono limitati.

In auto al festival

Come detto gli organizzatori suggeriscono di muoversi con i mezzi pubblici verso l’Ippodromo del Visarno. Per chi arriva in auto è possibile lasciare la macchina nelle aree di sosta vicino alle autostrade e poi salire sulla tramvia che lascia i passeggeri a 5 minuti a piedi dal luogo del festival. In questo articolo i suggerimenti su dove parcheggiare per Firenze Rocks 2019.

In tramvia a Firenze Rocks: orari e fermate

Il mezzo pubblico più comodo per arrivare a Firenze Rocks 2019 è la tramvia: la fermata “Cascine” della linea 1 (Villa Costanza – Stazione – ospedale Careggi) si trova a circa 700 metri dalla Visarno Arena. Da quest’anno è attiva anche la linea 2 (aeroporto – piazza dell’Unità): provenendo dallo scalo fiorentino è possibile scendere alla fermata “Alamanni Stazione” attraversare la strada e prendere la linea 1 in direzione di Villa Costanza, la seconda fermata è “Cascine”. In alternativa si può scendere alla fermata della linea 2 “San Donato”, ma in questo caso la distanza dal luogo dei concerti è di 2 chilometri e mezzo.

Gest, la società che gestisce il servizio, in occasione di Firenze Rocks 2019 ha previsto un piano straordinario per le due linee della tramvia. Dal 13 al 16 giugno i convogli viaggeranno dalle prime ore del mattino fino all’una di notte. In particolare il 13, 14 e 16 giugno dal termine dei concerti (ore 23.30) passerà un tram ogni 5 minuti, mentre nella serata di sabato 15 la frequenza sarà di 6 minuti circa. Ecco in sintesi gli orari delle ultime corse:

13 e 14 giugno , ultima corsa in direzione Villa Costanza ore 1.55 circa, nella direzione opposta per la stazione e Careggi alle 1:23 circa. Dalla fermata “Alamanni” ultima corsa della T2 verso “Peretola” alle 1.53 circa.

, ultima corsa in direzione Villa Costanza ore 1.55 circa, nella direzione opposta per la stazione e Careggi alle 1:23 circa. Dalla fermata “Alamanni” ultima corsa della T2 verso “Peretola” alle 1.53 circa. 15 giugno, ultima corsa T1 da “Cascine” verso Villa Costanza alle 2.00 circa (1.34 in direzione della stazione). Da “Alamanni” l’ultima corsa della linea 2 verso l’aeroporto è intorno alle 2.00 di notte.

In questo articolo le informazioni su dove comprare i biglietti della tramvia di Firenze (costo 1,50 euro per 90 minuti di viaggio a bordo della tramvia e dei bus Ataf).

Come raggiungere l’Ippodromo del Visarno in bus

Anche Ataf ha predisposto un potenziamento del servizio di autobus nei giorni di Firenze Rocks. La linea che serve il parco delle Cascine è la 17C, che parte da Campo di Marte (zona Stadio), passa dal centro, poi si dirige verso piazza Puccini e fa capolinea alle Cascine, bastano 5 minuti a piedi per raggiungere l’Ippodromo del Visarno. Il piano del trasporto pubblico su gomma sarà comunicato in questi giorni (articolo in aggiornamento).

Mobike e Firenze Rocks

La novità 2019 è la collaborazione tra Firenze Rocks e Mobike, il servizio di bike sharing attivo in città. Durante le 4 giornate del festival saranno potenziate le flotte di “bici condivise” a flusso libero soprattutto intorno alla zona della Visarno Arena, alle stazioni di Santa Maria Novella e Rifredi e vicino ai parcheggi.

Per usare Mobike è necessario scaricare la app sullo smartphone e versare denaro nel proprio borsellino virtuale. Questa alternativa può essere utile per coprire le medie distanze, ad esempio dalle fermate dei mezzi pubblici all’ippodromo del Visarno oppure dalla stazione o dalle aree limitrofe.

Tutti gli aggiornamenti e le informazioni utili nel nostro speciale su Firenze Rocks 2019.