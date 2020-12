Bonus scontrini: come funziona la lotteria e come richiedere il codice

Prorogato più volte, finalmente il bonus scontrini fiscali è ai nastri di partenza con una vera e propria lotteria che riguarderà chi fa acquisti nei negozi, mentre chi effettuerà il pagamenti elettronici con carta di credito e bancomat con un singolo codice avrà una doppia possibilità di vincere premi in denaro (in aggiunta al cashback previsto già a dicembre 2020). Vediamo allora come funziona il bonus previsto dalla lotteria degli scontrini e come registrarsi e ottenere il codice indispensabile per partecipare a questa “riffa di Stato”.

Lo scopo è combattere l’evasione fiscale e i pagamenti in nero, senza l’emissione del documento commerciale. Perché nel caso delle transazioni con carte elettroniche i premi vanno anche ai commercianti virtuosi. Insomma nei prossimi mesi chi spenderà soldi e non pagherà al nero, avrà la possibilità di risparmiare molto.

Come funziona il bonus scontrini fiscali: sì nei negozi, no per gli acquisti online

In pratica una volta registrati sul sito ufficiale e fornito il codice personale al negoziante, ogni scontrino fiscale elettronico varrà come un biglietto della lotteria, che prevede l’estrazione di premi in denaro: i vincitori otterranno bonus da 5.000 euro a 5 milioni di euro, ecco come funziona.

Il negoziante deve essere dotato di cassa telematica. Per ogni euro speso, e documentato con scontrini fiscali elettronici, il consumatore avrà diritto a un biglietto virtuale per partecipare a questa lotteria, fino a un massimo di 1.000 biglietti per gli acquisti superiori a 1.000 euro. Ecco il meccanismo spiegato in soldoni: se si spendono 12 euro si avranno 12 biglietti virtuali, se si spendono 999 euro si avranno 999 possibilità per vincere i premi della lotteria, mentre se si sborsano 1.200 euro in un solo acquisto si avrà diritto a 1.000 biglietti virtuali.

La lotteria degli scontrini vale solo nei negozi fisici e non online. Esclusi anche gli acquisti che poi si possono scaricare dalle tasse o quelli fatti per attività di impresa, arte e professione. I dati saranno comunicati all’Agenzia delle Entrate, ma gli acquisti dei consumatori non saranno tracciati perché all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che si occupa della lotteria, arriveranno solo le informazioni sull’importo speso, sulla modalità di pagamento (contante o elettronico) e il codice personale.

Le estrazioni della lotteria “ordinarie” e “zero contanti”: quali sono i premi in denaro

Il bonus scontrini funziona a tutti gli effetti come una normale lotteria, con estrazioni periodiche durante tutto il 2021 e super premi per chi fa il pagamento degli acquisti con carta o bancomat. Chi paga cash, con denaro frusciante, parteciperà solo alle cosiddette “estrazioni ordinarie” chi invece salderà gli acquisti in negozio con moneta elettronica (bancomat, carte di credito e prepagate) prenderà parte sia a quelle ordinarie sia alle estrazioni “zero contanti” che prevedono premi anche per i negozianti. Ecco in sintesi tutti i premi e le estrazioni del bonus scontrini, previste nel 2021:

Ogni settimana 7 premi da 5.000 euro (estrazioni ordinarie per chi paga in contanti e con carte)

(estrazioni ordinarie per chi paga in contanti e con carte) Ogni settimana 15 premi da 25.000 euro per chi paga con le carte (e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti)

per chi paga con le carte (e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti) Ogni mese 3 premi da 30.000 euro (estrazioni ordinarie per chi paga in contanti e con carte)

(estrazioni ordinarie per chi paga in contanti e con carte) Ogni mese 10 premi da 100.000 euro per chi paga con le carte (più altrettanti premi da 10.000 euro per i negozianti)

per chi paga con le carte (più altrettanti premi da 10.000 euro per i negozianti) Un’estrazione annuale ordinaria della lotteria degli scontrini da 1 milione di euro (per chi paga in contanti e con carte)

(per chi paga in contanti e con carte) Un’estrazione annuale “zero contanti” da 5 milioni di euro (e da 1 milione di euro per il fortunato negoziante dove il consumatore ha fatto l’acquisto)

I caso di vincita si riceverà dall’’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli una raccomandata o una pec (e anche un SMS se si sarà inserito il proprio numero nell’area riservata): per ritirare il premio entro 90 giorni dalla comunicazione non è necessario esibire lo scontrino e i bonus della lotteria degli scontrini non sono tassati. Il pagamento avverrà tramite bonifico.

Bonus scontrini fiscali 2020-2021: come registrarsi e quando richiedere il codice lotteria per partecipare

La partenza di questa iniziativa del governo è slittata in avanti proroga dopo proroga, ma il decreto rilancio ha fissato la data di inizio della lotteria degli scontrini al 1° gennaio 2021, mentre dal 1° dicembre 2020 è possibile registrarsi sul sito ufficiale nella sezione “Partecipa ora” per ottenere il codice personale. Basta inserire il proprio codice fiscale per poi registrarsi nell’area riservata e ottenere una stringa alfanumerica da stampare o memorizzare sul cellulare, che andrà mostrata al negoziante al momento del pagamento dei propri acquisti per partecipare alla lotteria, dall’inizio di gennaio in poi.

Possono prendere parte alla lotteria degli scontrini e concorrere a vincere i premi in denaro tutti i residenti in Italia maggiorenni, per ogni acquisto superiore a un euro. Questo il link diretto alla sezione “Partecipa ora” del sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it dove registrarsi per ottenere il codice associato al proprio codice fiscale.

Cashback e lotteria degli scontrini: posso partecipare a entrambi?

La lotteria degli scontrini si somma al bonus cashback previsto dal governo: dal 1° gennaio 2021 si potrà partecipare sia alla lotteria sia al cashback che prevede il rimborso del 10% di quanto speso usando bancomat e carte di pagamento. Il cashback parte però prima, già in questo mese di dicembre.