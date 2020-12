Cashback per benzina, bollette e acquisti online: cosa si può comprare

Al via dall’8 dicembre 2020 l’extra cashback di Natale con la registrazione sull’app IO di bancomat, carte di credito, prepagate e applicazioni di pagamento, ma cosa si può comprare per ottenere il bonus di 150 euro per i pagamenti elettronici e cosa vale e rientra in questo speciale rimborso? Il piano Italia Cashless è stato avviato dal governo per disincentivare l’uso dei contanti in favore della moneta “di plastica”, comoda ma anche tracciabile. E arrivano già i primi dubbi su quali spese matura questo rimborso del 10%: il cashback di Stato vale anche per la benzina, per il pagamento delle bollette e per gli acquisti online?

Come funziona, come fare e come ottenere il rimborso

Il piano cashback entrerà a regime nel 2021, ma intanto per questa ultima parte del 2020 il governo ha deciso di anticipare l’iniziativa: dall’8 dicembre, iscrivendosi sull’app IO dei servizi pubblici e registrando i vari strumenti di pagamento elettronico sarà possibile ottenere il rimborso del 10% di quanto speso da qui al 31 dicembre, fino a un bonus massimo di 150 euro. Quindi la spesa massima rimborsabile è di 1.500 euro. I requisiti: essere maggiorenni e effettuare almeno 10 transazioni elettroniche in questo mese.

Quali carte partecipano al cashback? Carte di debito su circuiti internazionali (come bancomat, Maestro, ecc), carte di credito, carte prepagate, app di pagamento come Satispay, mentre per Apple Pay e Google Pay bisognerà aspettare gennaio, quando partirà inoltre la lotteria degli scontrini. Il rimborso sarà pagato a febbraio 2021.

Per quali spese vale il cashback, cosa si può comprare: vale per gli acquisti online?

Cosa si può comprare per ottenere il cashback fino a 150 euro? Di tutto, dal filone di pane al computer portatile. Non vale però per gli acquisti online, come su Amazon o su e-commerce: il rimborso del 10% si può ottenere solo per i pagamenti elettronici fatti nei negozi fisici che aderiscono al programma cashless, ad esempio botteghe di vicinato, supermercati, parrucchieri, ma anche se si salda il conto degli artigiani (come l’idraulico) con la carta. Esclusi poi gli acquisti fatti nell’ambito dell’attività di impresa, arte o professione.

Cashback di Natale, vale anche per la benzina: rimborso del 10% per il carburante

Sì, l’extra cashback 2020 vale anche se dal benzinaio si paga il carburante con bancomat, carte o app. Lo ha chiarito lo stesso governo a poche ore dalla partenza dell’iniziativa. Anche qui valgono le regole generali: si può ottenere fino a un massimo di 150 euro e, per il cashback, la spesa per la benzina si somma agli altri acquisti fatti nei negozi con transazioni elettroniche.

Cashback di Natale, cosa si può comprare e cosa rientra: il pagamento delle bollette e le ricariche del telefono?

Nella guida ufficiale che spiega come funziona il cashback e cosa rientra in questa campagna, vengono specificate le regole anche per il pagamento delle bollette. Non si può richiedere il rimborso per le operazioni eseguite presso gli sportelli bancomat (quelli che in gergo si chiamano ATM) come ad esempio prelievi di contante, ricariche telefoniche allo sportello automatico e via dicendo. Esclusi anche i pagamenti ricorrenti e le bollette con addebito su carta o su conto corrente. Tutti i dettagli sul sito Italia Cashless.