Decreto sostegno bis 2021, imprese: quando esce il nuovo testo

I soldi dei bonus di aprile stanno iniziando ad arrivare, ma il governo Draghi già pensa a un decreto sostegno bis per la prima parte del 2021, detto anche nuovo decreto imprese. Si tratta del secondo provvedimento economico varato quest’anno in favore di aziende e lavoratori danneggiati dall’emergenza Covid. Vediamo le ultime notizie su quando esce il decreto sostegno bis 2021 e quando arriva in Consiglio dei ministri il testo del nuovo piano di aiuti e ristori.

Nuovi ristori e sostegni per le imprese: cosa prevede il nuovo provvedimento

In occasione della presentazione del Def, il Documento di economia e finanza, il governo Draghi il 22 aprile chiederà al Parlamento un ulteriore scostamento di bilancio. Si tratta di un intervento poderoso: per il primo decreto sostegno erano stati stanziati 32 miliardi di euro andati in parte anche ad altri interventi (ad esempio in favore dei vaccini), per il “bis” e il decreto imprese il governo Draghi chiederà un deficit da 40 miliardi di euro.

Quando uscirà il nuovo decreto sostegni bis 2021, arriveranno nuovi ristori per due mensilità: contributi a fondo perduto per le imprese e le partire Iva, soprattutto quelle più piccole, aiuti per pagare i costi fissi, oltre al rinvio dei pagamenti fiscali. Queste azioni, nell’intenzioni dell’esecutivo, saranno però più selettive e dovranno concentrarsi sui settori maggiormente in crisi, con percentuali di ristori più alte per le imprese che hanno risentito in maggior misura dell’emergenza Covid. Tra i settori sotto la lente di ingrandimento il turismo, le fiere e il tessile. In vista del nuovo decreto sostegno, si discute anche di un eventuale bis del bonus per i lavoratori stagionali che si aggiungerà ai 2.400 euro pagati in questo mese di aprile.

Quando esce il decreto sostegno bis 2021: ad aprile la discussione sul nuovo provvedimento per imprese

L’obiettivo del governo Draghi è far uscire il decreto sostegni bis entro aprile 2021 per dare il via in poco tempo a un nuovo pagamento dei contributi. La prima tappa, come detto, è l’ok di Camera e Senato allo scostamento di bilancio per trovare (in deficit) i fondi per i ristori. Secondo le ultime notizie, il nuovo decreto sostegno arriverà probabilmente in Consiglio dei Ministri proprio nell’ultima settimana di aprile.

Per capire quando esce il decreto sostegni bis in Gazzetta Ufficiale, va tenuto presente che dopo l’approvazione del dl di aprile 2021 da parte del Consiglio dei Ministri, il testo dovrà essere “bollinato” dalla Ragioneria dello Stato e poi sarà trasmesso al Quirinale per la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Solo dopo questo iter verrà fissata la data del pagamento dei ristori e dei contributi.