Bonus vacanze 2021: si può ancora richiedere o fare di nuovo domanda?

Per chi non lo ha ancora speso c’è una buona notizia, perché la scadenza dello sconto è stata posticipata. Gli altri dovranno attendere. Per capire se il Bonus vacanze 2021 si può richiedere ancora o se è possibile fare di nuovo domanda del voucher, bisognerà aspettare le decisioni del governo Draghi e del Parlamento. L’esecutivo è al lavoro per definire un nuovo provvedimento economico e tra le misure previste ci sono anche alcune azioni per il turismo. Si parla di un pacchetto “Vacanze italiane”, che potrebbe introdurre un nuovo bonus nel 2021 per le famiglie che sceglieranno di rimanere nel Bel Paese durante le loro ferie estive.

Agenzia delle Entrate: il bonus vacanze può essere utilizzato nel 2021. Si pensa a una proroga

Chi l’anno scorso è riuscito a richiedere il bonus vacanze (ossia le famiglie con un Isee fino a 40.000 euro), può usare ancora il voucher digitale in tutte le strutture aderenti, fino al 31 dicembre 2021, spiega l’Agenzia delle Entrate sul proprio sito. Inizialmente il termine ultimo era stato fissato alla fine dell’anno scorso, poi con il decreto Milleproroghe è stato spostato al 31 dicembre 2021. Adesso con i nuovi provvedimenti a sostegno all’economia la scadenza del bonus vacanze potrebbe essere spostata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022.

Dunque questo buono, da 150 a 500 euro, se non è stato mai utilizzato può essere “speso” anche durante la prossima estate e in autunno. Al momento deve essere usato in un’unica soluzione, come previsto dalle regole originarie, ma si studiano modifiche per permetterne l’uso in più volte.

Dove si può usare il voucher vacanza

Il bonus vacanze nel 2021 funziona allo stesso modo dell’anno passato: si può usare l’80% del suo valore per ottenere uno sconto immediato nelle strutture turistiche aderenti, il restante 20% viene riconosciuto con il 730 dell’anno successivo, come detrazione dalle tasse (tax credit) nella dichiarazione dei redditi.

Fino al 31 dicembre 2021, si può richiedere ancora l’applicazione del bonus vacanze inutilizzato alle strutture aderenti classificate con il codice Ateco 55 ossia hotel, bed & breakfast, campeggi, agriturismi, villaggi vacanze, case vacanza con partita IVA, alberghi diffusi, strutture ricettive stagionali. È necessario prenotare direttamente il soggiorno o farlo attraverso agenzie di viaggio e tour operator, mentre non è possibile usare il bonus vacanze 2021 su siti come Booking o Airbnb.

Il bonus vacanze 2021 si può richiedere ancora o di nuovo?

Con la conversione in legge del decreto sostegno e con l’arrivo del decreto legge sostegno bis potranno arrivare novità. Tra queste la possibilità di richiedere ancora il bonus vacanze 2021, ma non è ancora chiaro se l’esecutivo permetterà di presentare di nuovo domanda alle famiglie che lo hanno già ottenuto. Il dl sostegno bis è atteso in Consiglio dei Ministri per l’ok il 13 maggio.