Firenze Marathon 2019: percorso e mappa della maratona

Tutto pronto per la Firenze Marathon 2019, che domenica 24 novembre invaderà la città con migliaia di atleti che si cimenteranno sul percorso da 42 chilometri e 195 metri: anche la 36esima edizione della maratona fiorentina toccherà i luoghi simbolo del centro storico, con chiusure di strade al traffico e deviazioni per il trasporto pubblico. Il giorno della corsa podistica la linea 2 della tramvia sarà interrotta per un’ora tra le fermate “Unità” e “Ponte all’Asse”.

Le (ultime) iscrizioni

Le iscrizioni online e per mail si sono chiuse ufficialmente il 15 novembre 2019, ma rimane ancora una possibilità per partecipare alla Firenze Marathon: è possibile iscriversi presentandosi durante la due giorni della Marathon Expo Experience, il salone tutto dedicato al podismo, aperto alla Stazione Leopolda venerdì 22 e sabato 23 novembre (orario 8.30 – 20.00), dove sarà possibile ritirare il pettorale.

Il percorso della Firenze Marathon 2019: da dove passa la maratona

Confermati la partenza e l’arrivo della maratona di Firenze in piazza Duomo, con un tracciato che toccherà i principali luoghi simbolo della città. Tra piazza della Repubblica e piazza Santa Maria Novella saranno allestiti i servizi per i podisti come punto ristoro, area per il riscaldamento, servizio massaggi e consegna dei pacchi gara. Ecco il percorso dettagliato della Firenze Marathon 2019.

Duomo, piazza della Libertà, Cascine

Dopo la partenza da piazza Duomo alle ore 8.30 (le gabbie di partenza aprono alle 7.00) i podisti imboccheranno via Martelli e Via Cavour per passare prima in piazza San Marco, poi in viale Matteotti e infine in piazza della Libertà. Da qui si dirigeranno lungo viale Lavagnini e viale Strozzi fino a Porta a Prato per arrivare alle Cascine.

San Frediano, Ponte Vecchio e gli Uffizi

Dopo aver percorso tutto il parco delle Cascine, da cima a fondo, il serpentone di podisti passerà su Ponte alla Vittoria per poi girare verso San Frediano (via della Fonderia, Lungarno Santa Rosa, Lungarno Soderini e Guicciardini) e raggiungere Borgo San Jacopo. Correrà sopra Ponte Vecchio e toccherà i lungarni sulla sponda destra del fiume, passando sotto gli Uffizi e proseguendo fino a Ponte alle Grazie.

San Niccolò e Santa Croce (metà percorso)

Il tracciato continuerà sui lungarni lato San Niccolò, in direzione sud, per girare su Ponte San Niccolò, passare da piazza Piave e deviare verso piazza Santa Croce (lungarno alle Grazie – via dei Benci – Corso dei Tintorni – via Magliabechi). Su lungarno delle Grazie i corridori avranno percorso metà della maratona.

Firenze Marathon verso Campo di Marte e lo stadio

Da via Verdi e via Ghibellina i maratoneti continueranno in direzione di Campo di Marte, toccando i lungarni del Tempo, Colombo e Aldo Moro, entrando in via della Casaccia e via Aretina, per arrivare in via di San Salvi. Il percorso della Firenze Marathon 2019 si svilupperà in seguito intorno alla stadio Artemio Franchi (sui viali Malta, Paoli, Fanti e Nervi), anche con un passaggio all’interno dello stadio di atletica.

Piazza Alberti e il ritorno in centro

Dal cavalcavia dell’Africo, da piazza Alberti e da via Piagentina i podisti ritorneranno poi verso il centro, entrando all’altezza di via dell’Agnolo. Gireranno intorno al mercato di Sant’Ambrogio, imboccheranno Borgo la Croce e da piazza Sant’Ambrogio percorreranno l’asse che riporta verso il Duomo.

Il secondo giro per il centro

Da Santa Maria del Fiore partirà l’ultimo giro per il centro con tappe in piazza San Firenze, piazzale degli Uffizi, via Tornabuoni, piazza Ognissanti, piazza della Signoria. Il tratto finale sarà in via Calzaiuoli con il traguardo in piazza San Giovanni.

Il percorso della Firenze Marathon in sintesi

Riassumendo dal centro i podisti andranno verso piazza Libertà, da qui devieranno verso Porta e Prato e percorreranno tutte le Cascine; in seguito passeranno in Oltrarno, arriveranno a Ponte Vecchio, poi in Santa Croce e si dirigeranno a Campo di Marte; l’ultima parte vede il ritorno verso il centro con tappe anche in Borgo Ognissanti e piazza della Signoria.

La mappa della maratona di Firenze

Ecco la mappa ufficiale della Firenze Marathon, sul sito ufficiale si trova invece l’elenco dettagliato delle strade toccate dal percorso (in pdf).

Linea 2 della tramvia interrotta per la Firenze Marathon

Per consentire lo svolgimento dello Firenze Marathon, la linea 2 della tramvia sarà “più corta”: dalle ore 8.30 alle 9.30 di domenica 24 novembre 2019 verrà interrotto il servizio tra il capolinea di piazza dell’Unità e la fermata di Ponte all’Asse. Non saranno quindi servite dai convogli della T2 anche le fermate “Alamanni – Stazione”, “Rosselli”, “Belfiore” e “Redi”. Nella stessa fascia oraria un servizio di bus navetta andrà dalla fermata della linea 1 “Porta al Prato – Leopolda” a quella della linea 2 di Ponte all’asse, senza fermate intermedie.

E le altre due maratone fiorentine: per bambini e la staffetta

Accanto alla maratona vera e propria si svolgono altri due appuntamenti collaterali. Sabato mattina alle 9.00 da piazza Gui, vicino al Teatro del Maggio musicale fiorentino, partirà la Family Gimky Run, la “maratonina” della Firenze Marathon 2019 per bambini e famiglie lunga 3 chilometri con un percorso nel parco delle Cascine. Partecipazione gratuita per bambini e ragazzi fino ai 14 anni, 10 euro per tutti gli altri.

Alle 10.30, sempre da piazza Gui, partenza della Huawei Staffetta 3×7, una manifestazione podistica con un fine benefico: durante l’iscrizione (entro il 20 novembre) è possibile scegliere un’associazione no profit per cui correre e da aiutare nella raccolta di fondi. La staffetta coinvolge squadre di 3 persone anche miste maschi e femmine su un percorso di 21 km (da cima a fondo delle Cascine e ritorno). Ogni partecipante corre 7 chilometri. Quota di partecipazione: 21 euro, che va a favore delle associazioni.