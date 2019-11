Le prime luminarie ci sono, i mercatini pure. In città si inizia a respirare l’aria delle feste, ma tra gli eventi di questo weekend a Firenze figurano anche appuntamenti per chi è “allergico” al Natale: ecco cosa fare tra venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 novembre 2019, in centro e periferia.

Musei gratis, la Galleria dell’Accademia

Il fine settimana si apre con la possibilità di visitare gratis uno dei musei più famosi di Firenze (coda permettendo). Venerdì 22 novembre non si paga il biglietto di ingresso alla Galleria dell’Accademia: si tratta di una delle date dell’iniziativa Io Vado al Museo del Ministero dei Beni culturali, che permette ai vari luoghi d’arte di stilare un calendario di 20 “aperture free” durante l’anno (qui le date gratis per il 2019 nei musei statali di Firenze). Venerdì 22 l’orario dell’Accademia va dalle 8.15 alle 18.50.

Cosa fare: primo weekend per il Firenze Winter Park

E’ tornato il villaggio invernale sull’Arno: questo è il primo fine settimana di apertura per il Firenze Winter Park, 2 piste di pattinaggio sul ghiaccio (coperte), eventi, punto ristoro e anche una scuola per imparare a sfrecciare sui pattini accanto al Tuscany hall.

Sulla pista più piccola, pensata per i principianti e per i bambini, è possibile provare anche l’ice stock, uno sport invernale che assomiglia molto al curling, una sorta di gioco delle bocce sul ghiaccio. Nel weekend il Firenze Winter Park è aperto con questi orari: venerdì 22 dalle 15.00 alle 1.00 di notte; sabato 23 e domenica 24 dalle 10.30 a mezzanotte.

Eventi del weekend: Firenze Marathon (23 e 24 novembre)

Uno degli eventi più importanti del weekend è la Firenze Marathon: si parte sabato 23 novembre alle Cascine con la corsa non competitiva per i più piccoli “Gimky family run” e la staffetta solidale 3×7; domenica 24 invece la maratona vera e propria con partenza e arrivo in piazza Duomo. Attenzione quindi alla chiusura delle strade.

Alla Stazione Leopolda, venerdì 22 e sabato 23, si svolge inoltre il Marathon Expo, con oltre 70 espositori del settore su 6mila metri quadrati, dove gli ultimi ritardatari potranno anche iscriversi alla corsa. Qui le informazioni e il percorso della Firenze Marathon 2019.

I primi mercatini di Natale a Firenze

La città si agghinda per le feste: accese le suggestive luminarie in via Tornabuoni, con tanto di palla gigante in cui entrare e farsi un selfie, arrivano anche le tipiche casette in piazza Santa Croce. Sabato 23 novembre si apre il Weihnachtsmarkt di Firenze, con 50 espositori dove trovare il meglio dell’artigianato europeo (orari ed eventi nell’articolo sul mercatino di Natale di Santa Croce).

Alla periferia di Firenze continua il mercatino natalizio nel centro commerciale San Donato a Novoli, che questo weekend ospita anche eventi, come l’esibizione del coro Animae Voces domenica 24 novembre dalle ore 16.00 alle 18.00.

Visarno Market, vintage all’Ippodromo (23 e 24 novembre)

Natale a parte, tra gli eventi di shopping questo fine settimana torna il Visarno Market: sabato 23 e domenica 24 novembre 2019 l’ippodromo delle Cascine ospita una sezione di espositori vintage, di modernariato, di oggetti fatti a mano, illustrazioni, vinili e design. Previsti anche workshop, laboratori per bambini, mostre d’arte e un’area di street food.

Ingresso gratuito, orario 11.00 – 21.00. La manifestazione è organizzata in collaborazione con Gran Bazar Mercato Urbano e Wom – Wonderful Market.

Domenica al museo del Calcio di Coverciano

Ultimo appuntamento domenicale con le aperture straordinarie del Museo del Calcio di Firenze e dei campi del centro tecnico di Coverciano. Dalle 10.00 alle 17.00 del 24 novembre sarà possibile curiosare tra i cimeli conservati nel museo (alle 10.00, 12.00, 14.00 e 16.00 sono previste anche visite guidate), mentre i più piccoli potranno partecipare al laboratorio didattico “Alla scoperta della maglia azzurra” (ore 11.00 e 15.00) e giocare su uno dei campi del Centro tecnico di Coverciano.

Ingresso: biglietto intero 8 euro, biglietto famiglia 5 euro a testa, gratis i bambini sotto i 5 anni.

Concerti: Piero Pelù a Firenze (con gli ex Litfiba)

Per quanto riguarda i concerti segnaliamo il live di Piero Pelù, che chiude il suo mini-tour italiano venerdì 22 novembre al Tuscany hall di Firenze. A sorpresa sul palco ci saranno anche gli ex Litfiba Ghigo Renzulli, Antonio Aiazzi e Gianni Maroccolo, accanto agli ospiti già annunciati Erriquez e Finaz della Bandabardò. Disponibili ancora biglietti per il parterre (in piedi).

Cinema e donne alla Compagnia di Firenze

Per quanto riguarda il grande schermo, fino a domenica 24 novembre continua alla Compagnia di Firenze “Cinema e donne”, festival alla 41esima edizione che ha come protagoniste pellicole al femminile. In programma 38 anteprime nazionali e 2 retrospettive. “Madri delle storie” è il tema scelto quest’anno, perché le registe donne negli ultimi anni si concentrano soprattutto sul racconto della realtà. Programma completo sul sito della Compagnia.