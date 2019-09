Cresce l’attesa per la maratona: sono già 7mila le iscrizioni per la Firenze Marathon 2019, con un trend in leggera crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La maratona, che lungo il suo percorso tocca i principali monumenti del centro storico, nella passata edizione ha richiamato in città 9400 persone provenienti da 80 paesi, mentre sono quasi 2500 i volontari che sono impegnati ogni anno durante l’evento podistico. Insieme a Corri la Vita, la maratona di Firenze è uno degli appuntamenti podistici più seguiti in città.

La data della maratona di Firenze

La Firenze Marathon 2019 si svolgerà domenica 24 novembre, con partenza e arrivo nel cuore della città, in piazza Duomo. Accanto alla “classica” maratona si svolgono eventi collaterali: sabato 23 novembre si corre la staffetta 3 per 7 con un fine benefico, lo stesso giorno parte davanti al Teatro del Maggio musicale fiorentino anche la Ginky family run, la corsa non competitiva di 3 chilometri per bambini, ragazzi e famiglie.

Domenica 24, accanto alla maratona principale, si tiene inoltre la decima edizione della Marathonabile, la sfida con handbike per diversamente abili organizzata da Firenze Marathon insieme al Gruppo Sportivo Unità spinale Onlus di Firenze e valida come quinto “Trofeo Giuliano Vignozzi”.

Firenze Marathon 2019, iscrizioni

Le iscrizioni per la Firenze Marathon sono in corso e fino a metà ottobre è possibile partecipare alla maratona fiorentina pagando un prezzo ridotto. Le richieste possono essere presentate via mail o direttamente online sul sito della corsa. Il costo fino al 15 ottobre è di 60 euro, che diventeranno 80 per chi si iscriverà entro il 15 novembre.

Sempre sul web è possibile effettuare la verifica dell’iscrizione e sapere se è necessario inviare nuovi documenti: tutte le procedure vanno infatti completate con l’invio tramite mail o fax del certificato medico per la pratica sportiva dell’atletica leggera e copia del tesserino FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) o della Runcard.

Il pacco gara per gli iscritti alla Firenze Marathon

Intanto è stato presentato il pacco gara che sarà consegnato ai partecipanti della Firenze Marathon 2019. A tutti i corridori andrà la medaglia ricordo, ideata dall’artista Susanna Alisi che celebra i 500 anni dalla nascita di Cosimo I de’ Medici e il 450esimo anniversario dell’elevazione della Toscana a Granducato. Il pacco gara comprende inoltre la maglietta della maratona di Firenze firmata Asics.

Il percorso

Anche per il 2019 i 42 chilometri e 195 metri della Firenze Marathon prenderanno il via e si concluderanno davanti al Duomo di Firenze. Dopo lo start i corridori si dirigeranno verso la Fortezza da Basso, poi arriveranno alle Cascine e percorreranno tutto il parco. In seguito il passaggio in San Frediano, su Ponte Vecchio e sui lungarni dove si affacciano gli Uffizi. Il tracciato della maratona fiorentina continuerà su Ponte alle Grazie, la zona di San Niccolò e poi Ponte San Niccolò e piazza Croce. Da qui i maratoneti proseguiranno verso Campo di Marte, toccando anche la zona intorno allo stadio Artemio Franchi. Infine il ritorno in centro.

Confermato inoltre e il Marathon Expo-erience della maratona di Firenze, un vero e proprio villaggio per gli appassionati di podismo aperto venerdì 22 e sabato 23 settembre alla Stazione Leopolda con stand dedicati alla corsa, incontri ed eventi.