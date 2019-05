PalaWanny, si parte con i lavori: alla periferia ovest di Firenze prendono il via i cantieri per il palazzetto dello sport che ospiterà l’Azzurra Volley di San Casciano, formazione di serie A1, e che potrà ospitare anche spettacoli, concerti, attività sociali ed educative.

I lavori

La posa della prima pietra, nella zona tra San Bartolo a Cintoia e via del Cavallaccio, è avvenuta il 23 maggio 2019: iniziano così le prime opere che precedono i cantieri veri e propri, la cui durata è stimata in circa 13 mesi.

L’impianto sportivo vuole essere “l’eredità” che Wanny Di Filippo, patron dell’Azzurra volley e fondatore del brand di pelletteria Il Bisonte, lascerà a Firenze con un investimento di 6 milioni e mezzo di euro. “Nel volley ho cercato di creare una famiglia e questa sarà la casa della nostra famiglia”, ha detto l’imprenditore. Il progetto è realizzato in project financing.

Il progetto: dove e come sarà il PalaWanny di Firenze

Il nuovo complesso sorgerà su quasi due ettari di terreno lungo via del Cavalaccio nel rettangolo verde, fino a oggi vuoto, che si trova a un centinaio di metri dal grattacelo dell’hotel Hilton e dal cinema multisala Uci.

Sarà composto da due edifici. Il palazzetto dello sport da 3500 spettatori ospiterà il campo principale dedicato alla pallavolo omologato per le gare internazionali. Nel PalaWanny d Firenze si potranno tenere anche partite di basket (livello silver), calcio a cinque (match internazionali) e di pallamano per la serie A1 e A Elite. A disposizione anche bar-ristorante, palestra, sala conferenze, hall per concerti.

PalaWanny, il rendering del progetto 1 di 3

La palestra dell’Azzurra Volley

Accanto al Pala Wanny una palestra più piccola con un campo per la pallavolo di serie B. “Palazzo Wanny sarà un luogo di civiltà e di futuro pensato per i giovani e un atto d’amore per Firenze – ha commentato il sindaco Dario Nardella – finire questo progetto rapidamente e metterci subito al lavoro è il nostro compito da oggi”.

Tutto intorno il progetto prevede la creazione di un parcheggio per auto, moto e pullman. “Questo – spiega l’assessore comunale allo sport Andrea Vannucci – è un progetto che nasce per essere la casa dei professionisti, ma soprattutto un luogo dove far crescere bambini e bambine: Palazzo Wanny sarà un punto di riferimento per lo sport così come lo è Campo di Marte”.