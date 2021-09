Abiti eleganti, le proposte di Twinset per l’A/I 2021: un trionfo di fantasie floreali e animalier

La stagione fredda dell’anno si avvicina ed è importante, come sempre, affrontarla senza mai mettere in secondo piano la cura di sé. Tenerlo presente significa, per forza di cose, scegliere bene come vestirsi nelle varie occasioni, da quelle più informali fino ai momenti in cui studiare tutti i dettagli dell’outfit diventa cruciale.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, chi è alla ricerca di abiti eleganti e allo stesso tempo originali, non può non prendere in considerazione le soluzioni di Twinset per i prossimi mesi. Questo brand italiano, che a ogni stagione stupisce per la qualità e la ricercatezza delle sue collezioni, per l’autunno/inverno 2021 ha messo in primo piano proposte dominate da due leitmotiv: le fantasie floreali e l’animalier.

La donna di Twinset studia con dedizione i dettagli dell’outfit, ha il desiderio di spiccare in tutta la sua carica di femminilità e, al tempo stesso, l’obiettivo di mettere in primo piano la grinta e l’espressione delle sue tantissime sfaccettature. Il punto appena citato passa dalla scelta di dare spazio a capi caratterizzati da particolari che li rendono delle piccole opere d’arte.

In questo novero è possibile includere indubbiamente il connubio tra stampe a fiori e volant, per non parlare dei motivi animalier, resi ancora più affascinanti da tocchi di classe come il bianco per i polsini o per il bordo inferiore della gonna.

Guardare alla collezione A/I 2021 di Twinset significa parlare di abiti eleganti in cui a dominare è il ricorso al tulle. Questo tessuto, scelta di grande classe, è perfetto sia per il periodo estivo sia, se gestito mettendo in primo piano più strati, per la stagione autunnale.

Nelle proposte del brand – nato negli anni ’90 dalla creatività di Simona Barbieri e dalla sua intenzione di creare un universo fashion in cui a dominare fossero i capi in maglia – il tulle è valorizzato al massimo. A dimostrazione di ciò, è possibile citare la scelta di questo materiale per abiti con stampe camouflage.

Nell’idea di femminilità ed eleganza messa in primo piano da Twinset nella collezione per la prossima stagione fredda, non manca l’attenzione a un materiale che è considerato il non plus ultra della sensualità. Sì, stiamo parlando del pizzo, raffinato protagonista di capi perfetti per serate in cui non si può fare a meno di passare inosservate.

Tra esaltazione della qualità della seta, abiti con balze plissé e capi resi ancora più unici e preziosi da inserti realizzati con glitter e borchie, le suggestioni di Twinset per l’imminente autunno/inverno ci ricordano come, nella moda, eleganza ed essenzialità possano convivere alla perfezione e contribuire a dare vita a look iconici.

Informazione pubblicitaria