Il mascara, alleato del make up per uno sguardo seducente

L’estetica del viso dipende essenzialmente dalla cura dei dettagli, dalle proporzioni, dal benessere della pelle.

Ciglia lunghe e folte contribuiscono a incorniciare lo sguardo, rendendolo magnetico e seducente. Chi desidera accendere di nuova luce un punto focale come quello degli occhi, deve puntare sull’utilizzo di un alleato d’eccezione qual è il mascara, che regala intensità e profondità.

Gli occhi ci consentono di osservare il mondo circostante, ma sono soprattutto uno strumento per poter comunicare agli altri i nostri sentimenti e le emozioni del momento.

Alle ciglia i make up artist hanno dedicato studi specifici, offrendo ai brand della cosmesi tutti gli input per creare prodotti da utilizzare ad arte nella fase del maquillage, utili per curvare, fissare e nutrire. Prova ne è la qualità del mascara di Lancome, leader indiscusso fra le soluzioni di ultima generazione, capace di spingersi oltre la semplice innovazione per esaltare le ciglia, anche le più corte e ostinate.

Come utilizzare il mascara

Per conferire all’occhio un effetto allungato, correggendo eventuali imperfezioni, niente si rivela più utile di un uso sistematico del mascara, da portare sempre con sé nella trousse.

Ma qual è il segreto per una perfetta applicazione del mascara? Come mettere il mascara per allungare l’occhio? Prima di tutto è necessario utilizzare il piegaciglia per dare la giusta curvatura, dopodiché è opportuno affidarsi allo scovolino per stendere il prodotto e regalarsi un perfetto rituale di bellezza.

Se si valuta d’ingrandire e allungare gli occhi, è corretto applicare il mascara dapprima insistendo solo sulla punta delle ciglia, per poi proseguire con l’uso del prodotto su tutta la lunghezza, partendo dalle radici per arrivare alle punte.

Durante la fase di applicazione del mascara abbiate cura di tirare il sopracciglio verso l’alto, permetterà di aprire maggiormente l’arco ciliare, e garantire un impiego mirato del cosmetico.

Il mascara è disponibile in commercio in più colori, da scegliersi con oculatezza. Per un risultato soddisfacente è bene non utilizzare mai la nuance di mascara dello stesso colore degli occhi, meglio privilegiare l’effetto contrasto, che esalta lo sguardo.

Nel caso di occhi particolarmente piccoli meglio scegliere un mascara incurvante e allungante, laddove invece dovete truccare occhi sporgenti è preferibile applicare il mascara solamente nell’area esterna dell’occhio, evitando accuratamente la parte centrale.

Per ottenere ciglia a tutto volume i professionisti di settore consigliano di applicare il mascara anche nella parte retrostante e in quella superiore delle ciglia. Il risultato è assicurato.

Garantire alle ciglia un aspetto del tutto naturale è possibile. Non resta che aver cura di definire e separare le ciglia, pettinandole dalla radice verso le punte per una perfetta distribuzione del cosmetico. Nella scelta dello strumento con cui stendere il prodotto, è meglio affidarsi a scovolini dalla forma allungata, da preferirsi a quelli più tozzi e grossi.

Mascara per occhi sensibili

Chi ha gli occhi sensibili, oppure indossa lenti a contatto, non deve rinunciare per alcun motivo al mascara, soltanto assicurarsi una formula adeguata, oftalmologicalmente testata, come la soluzione Mascara Hypnôse, il mascara dal volume modulabile.

È bene ricordare che chi soffre di allergie, o ha le palpebre facilmente irritabili, deve fare attenzione e garantirsi il cosmetico adeguato. Le ciglia, infatti, sono una parte dell’occhio estremamente delicata, e come tutta la zona oculare e perioculare devono essere trattate con la dovuta cura.