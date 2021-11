Il web da’ vita a nuove professioni: creare app per il gioco da casa è la moda del momento

Se è vero che internet ha trasformato, purtroppo, in maniera negativa molte delle buone abitudini che si avevano prima del suo avvento, come ad esempio il praticare sport e il trascorrere del tempo in compagnia e all’aria aperta, è anche vero che qualcosa di buono l’ha comunque portato. Una delle positività del web e della tecnologia avanzata è per esempio quella di aver dato vita a nuove professioni, di cui fino a prima non si poteva immaginare nemmeno all’esistenza.

Grazie allo spopolamento delle applicazioni (app in gergo), che praticamente oggigiorno tutti abbiamo sui nostri tablet e sui nostri smartphone e di cui facciamo uso quotidiano, sono oggi numerose le persone che hanno costruito la loro carriera lavorativa nell’ideare app sempre nuove, diverse e performanti. Fra queste, quelle più apprezzate dal pubblico giovanile – e non solo – sono quelle dei giochi on line.

Il gioco on line: libertà o schiavitù?

Giocare è anche da adulti una delle necessità fondamentali per liberare la propria mente e rilassarsi dalla routine e dallo stress di tutti i giorni. Quando non si è più propriamente bambini il gioco pratico e manuale viene sostituito da altre forme di intrattenimento molto assimilabili ad esso: lo sport, i giochi di società, le carte.

Negli ultimi decenni, inoltre, alle tradizionali forme di svago hanno preso sempre più piede tutte le tipologie di intrattenimento on line. Sono nate così centinaia, anzi migliaia forme di gioco in cui potersi cimentare direttamente sul web, stando comodamente seduti sul divano di casa propria.

Tutte attività, queste, che si cercano per svagare la mente e trovare un po’ di relax. Purtroppo, però, alcune volte viene superato il limite dell’equilibrio che passa fra divertimento e assuefazione e basta pochissimo affinché il gioco si trasformi in dipendenza. Per non cadere nella trappola del gioco on line bisogna dunque dosare bene il tempo che si dedica ad esso, prestando molta attenzione a quello che si fa, a quanto lo si fa e soprattutto tramite quali canali.

Esistono delle app ufficiali di operatori di casinò on line dedicate al gioco, che si presentano sul mercato come realtà serie e riconosciute, attraverso le quali non si rischia di inceppare in inganni e raggiri, come purtroppo accade su alcune piattaforme pirata.

Come diventare un creatore di app di giochi on line

L’industria del gioco mobile è attualmente uno dei mercati più redditizi che ci siano al mondo. Basti pensare che solo nel 2019 sono stati generati ben più di 152 miliardi di dollari da questo segmento. Cifra che è sensibilmente aumentata dopo il Covid, fenomeno che ha costretto in casa con lockdown totale di diverse settimane quasi tutti i paesi del globo. Si può, quindi, immaginare che la professione di creatore di app è una delle più ricercate attualmente e che viene spesso pagata col fior fiore di danaro.

Per diventare un abile creatore di app per giochi on line ci vuole sicuramente tanta passione per il settore e una predisposizione personale di base per il gioco. A questo va ovviamente aggiunto uno studio approfondito della materia, che si può intraprendere partendo dai numerosi libri che sono stati scritti sull’argomento, per poi passare alla frequentazione di veri e propri corsi in presenza, riconosciuti anche a livello nazionale.