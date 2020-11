Nel vasto mondo delle mascherine lavabili, è appena arrivato sul mercato un nuovo prodotto, la mascherina della Supercazzola, ispirate a “Amici miei”. Per contrastare il Covid19 “come se fosse antani”. Un pizzico di ironia ci vuole in un periodo così difficile e anche se non hanno niente a che vedere con le mascherine chirurgiche o con le mascherine distribuite gratis dalla Regione Toscana, assicurano una buona dose di leggerezza e di protezione dagli agenti esterni.

Le protezioni strizzano l’occhio alla supercazzola di monicelliana memoria, perno attorno al quale ruota l’ironia di Mascetti, Perozzi, Melandri, Necchi e Sassaroli protagonisti senza tempo della celeberrima commedia diventata un cult della cinematografia italiana e firmata da Mario Monicelli.

Le mascherine ispirate a Amici Miei, come sono fatte

Le mascherine della Supercazzola®, che riportano alcune delle frasi più celebri del film, sono realizzate in due strati di tessuto non tessuto 70g/mq interno e policotone esterno, con elastici morbidi e sono Made In Italy, lavabili in lavatrice a 30°, conforme all’art.16 DL n.18 del 17 marzo 2020. Fanno parte di quella vastissima schiera di mascherine denominate “di comunità” ovvero prodotti lavabili e riutilizzabili, una misura igienica che contribuisce ad evitare sprechi e a ridurre l’impatto ambientale dell’uso delle protezioni usa e getta.

Dove trovare le mascherine della Supercazzola

Gli amanti del genere (perfette anche per un regalo di Natale un po’ sui generis) possono trovare tutti i prodotti (ci sono anche magliette, felpe e altri gadget) del brand ispirato ad Amici Miei sul sito ufficiale.