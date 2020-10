Tante conferme, a partire da Giotto e Duje, e qualche new entry, a Firenze come nel resto della Toscana: è uscita “Pizzerie d’Italia 2021”, la guida del Gambero Rosso alla migliore pizzeria napoletana, a quella italiana e altre proposte più insolite. Ecco quali sono le toscane che si sono aggiudicate i “tre spicchi”. Una classifica che segue di pochi giorni (e in larga parte conferma) quella stilata da 50 Top pizza 2020.

Quest’anno, vista l’emergenza Covid che ha inciso non poco anche sul settore, Gambero Rosso ha deciso di sospendere il sistema di giudizio classico, quello con voti e classifiche. Resta però l’indicazione dei “tre spicchi” per le eccellenze.

La migliore pizzeria a Firenze secondo il Gambero Rosso

Firenze si conferma una delle città di riferimento per la buona pizza: ben 7 delle 11 pizzerie della Toscana segnalate con i tre spicchi si trovano infatti nel capoluogo. Ci sono tutte le pizze più rinomate di Firenze, da Duje a Giotto, da Le Follie di Romualdo a Il Vecchio e il mare. E poi ancora Al Fresco e Sud. Entra in classifica anche Giovanni Santarpia, sulla carta una new entry visto che si tratta di una pizzeria di recente apertura, ma di fatto una conoscenza ben nota per gli amanti della pizza a Firenze.

In Toscana: sorpresa Chicco di Colle Val d’Elsa

E nel resto della regione? La guida del Gambero Rosso aiuta a farsi un’idea su quale sia la migliore pizzeria della Toscana. Anche in questo caso sono molte le conferme. Si prendono i tre spicchi per la migliore pizza napoletana ‘O Scugnizzo di Arezzo, Disapore La Pietra di Cecina e Battil’oro di Querceta, nel comune di Seravezza.

Unica presenza toscana tra le pizzerie premiate con i tre spicchi per la migliore pizza all’italiana è Chicco, di Colle Val d’Elsa, alla sua prima menzione nella guida. A Chicco va anche il premio per la Pizza dell’anno nella categoria “Pizza all’Italiana” con la sua “Marinara all’aglione”. La più classica delle pizze rivisitata però con un prodotto toscanissimo come l’aglione con aggiunta di pomodorini gialli dell’azienda il Cavolo a Merenda.

Pizzeria: la migliore in Toscana nel 2021 secondo Gambero Rosso

Tre Spicchi – Pizza napoletana

‘O Scugnizzo – Arezzo

Disapore La Pietra – Cecina (LI)

Duje – Firenze

Le Follie di Romualdo – Firenze

Al Fresco – Firenze

Giotto – Firenze

Giovanni Santarpia – Firenze

Sud – Firenze

Il Vecchio e il Mare – Firenze

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti – Seravezza (LU)

Tre Spicchi – Pizza all’italiana

Chicco – Colle Val d’Elsa (SI)

Non solo al tavolo: la migliore pizzeria a taglio in Toscana

Ma non c’è solo quella al tavolo, la pizza è il cibo da strada per eccellenza. Per questo Gambero Rosso ha previsto anche un premio per la migliore pizzeria a degustazione e per quella a taglio: tra queste, non mancano pizzerie di Firenze e del resto della Toscana.

Tre spicchi per la pizzeria a degustazione vanno a La Divina Pizza, a Firenze in zona Santa Croce, a Lo Spela di Greve in Chianti e ad Apogeo Giovannini di Pietrasanta.

A Menchetti di Arezzo le tre “rotelle” come miglior pizzeria a taglio, unica toscana inserita nella categoria.

Tre Spicchi – Pizza a degustazione

La Divina Pizza – Firenze

Lo Spela – Greve in Chianti (FI)

Apogeo Giovannini – Pietrasanta (LU)

Tre Rotelle – Pizza a taglio