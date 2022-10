Rossetti: scopriamo i colori e le texture di tendenza dell’autunno

Pubblicità

È ancora il rosso a dominare la scena in tema di rossetti, perfetti per impreziosire le labbra a ogni età.

Le labbra rosse, evergreen per eccellenza, sono sempre estremamente attuali, e grazie alle tante declinazioni proposte dalle maison della cosmesi, incarnano perfettamente un’irrinunciabile tentazione, una scelta di tendenza anche in occasione della stagione autunno-inverno 2022-23.

Archiviata l’estate e le nuance arancio, fucsia e color terracotta, a vestire i panni di primadonna è il rosso, che si adatta un po’ a tutte le carnagioni. Dal rosso vivo, come quello che ci propone una delle tante nuance della gamma Color Riche L’Oréal Paris, ai toni scarlatti, il rosso è il colore perfetto per un make up seducente, classico o elegante. In versione finish matt e vellutato, opaco o satinato, il rosso conferisce alle labbra un aspetto sofisticato, difficile da dimenticare, audace ma senza eccessi.

Nel beauty case di ogni donna, in vista della stagione fredda, non possono mancare le diverse tonalità del rosso, per rinnovare le labbra e concedersi variazioni a tema.

Il rossetto e le nuance gotiche

Commette un palese errore chi pensa che le tendenze dark in fatto di rossetti siano tramontate. I rossetti stile gotico non sono un lontano ricordo, anzi la nuova stagione li annovera fra le scelte più trendy.

L’effetto vampira torna a dipingere le labbra, con sfumature che vanno dal rosso nero al noir profondo, dal verde metallico al blu intenso, privilegiando le texture più fluide e cremose a discapito delle soluzioni opache, talvolta impreziosite da un tocco scintillante, in grado di donare un aspetto gradevole al volto, affinando i lineamenti, per un risultato ‘très très chic’.

La scelta delle nuance gotiche sposa le formule glossy, per un effetto meno serioso e più leggiadro, che si abbina perfettamente alla naturalezza del no-makeup, il trucco che c’è ma non si vede, e coinvolge occhi e incarnato.

Labbra glossy per l’autunno-inverno

Indice di sensualità le labbra glossy, caratterizzano l’autunno-inverno nelle tinte più diverse, ma non disdegnano le trasparenze per labbra lucenti, neutre effetto ‘nature’.

Per labbra importanti e ben curate e dai colori più accesi, il glossy diventa una scelta d’impatto, grazie all’effetto rimpolpante, e a un contorno labbra ben disegnato. Chi desidera arricchire le labbra, e dare un senso di maggior dimensione, può giocare sui contorni, definendoli con una matita prima di stendere il gloss.

L’uso del gloss può diventare una scelta sistematica, per un uso quotidiano, da sfruttare per andare in ufficio, in palestra o a fare shopping. È facile scoprire che il gloss regala idratazione alle labbra, ed è ideale per schermarle dal freddo intenso e dal vento.

Voglia di texture confortevoli

Con la stagione fredda cresce la voglia di scelte in grado di confortarci, anche in tema di labbra, soluzioni capaci d’impreziosire con finish ricchi e morbidi come il velluto. Fra le tendenze non mancano le proposte ultra opache, e un uso consistente delle nuance nude, dalle più chiare sino ad arrivare al marrone.