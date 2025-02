Sanremo 2025: orari e scaletta della terza serata (13 febbraio – pdf)

- Pubblicità -

Tutto pronto per la terza serata di Sanremo 2025, con una scaletta che vedrà sul palco giovedì 13 febbraio 14 big e 2 nuove proposte, oltre ai Duran Duran, gli ospiti internazionali di questa nuova tappa del festival della canzone italiana. Per loro sarà un ritorno dopo 40 anni al Teatro Ariston. Lo show ha collezionato anche nella sua seconda “puntata” un boom di ascolti con un 64,5% di share. Oggi Carlo Conti sarà affiancato da tre co-conduttrici: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Ecco gli orari della terza serata di Sanremo 2025, in base alla scaletta pdf pubblicata dalla Rai.

La scaletta dei cantanti per la terza serata di Sanremo 2025

Ad aprire la terza serata sarà Edoardo Bennato con “Sono solo canzonette”, poi inizierà la competizione dei 14 big che non si sono esibiti ieri. Il meccanismo di voto è lo stesso: il televoto (SMS e via telefono) pesa per il 50% sul giudizio complessivo, mentre quello della giuria delle radio varrà il restante 50%. Alla fine saranno resi noti i nomi dei cinque cantanti che si sono piazzati in cima alla classifica, in ordine casuale.

La Rai ha annunciato l’ordine di uscita dei big di giovedì 13 febbraio, ecco gli orari e la scaletta degli artisti della terza serata di Sanremo:

Clara – Febbre ore 20.57

– Febbre ore 20.57 Brunori Sas – L’albero delle noci ore 21.06

– L’albero delle noci ore 21.06 Sarah Toscano – Amarcord ore 21.20

– Amarcord ore 21.20 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore ore 21.32

– Tra le mani un cuore ore 21.32 Joan Thiele – Eco ore 21.38

– Eco ore 21.38 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola ore 21.57

– La mia parola ore 21.57 Noemi – Se t’innamori muori ore 22.12

– Se t’innamori muori ore 22.12 Olly – Balorda nostalgia ore 22.21

– Balorda nostalgia ore 22.21 Coma_Cose – Cuoricini ore 23.01

– Cuoricini ore 23.01 Modà – Non ti dimentico ore 23.16

– Non ti dimentico ore 23.16 Tony Effe – Damme ‘na mano ore 23.22

– Damme ‘na mano ore 23.22 Irama – Lentamente ore 23.47

– Lentamente ore 23.47 Francesco Gabbani – Viva la vita ore 00.01

– Viva la vita ore 00.01 Gaia – Chiamo io chiami tu ore 00.13

In chiusura della terza serata di Sanremo 2025 ci sarà la finale delle Nuove Proposte, con la sfida tra i due nomi usciti ieri dalla gara a coppie. In lizza per il premio ci sono Settembre con Vertebre (esibizione alle 00.43) Alex Wyse con Rockstar (ore 00.52).

Gli orari della terza serata di Sanremo 2025 e gli ospiti

Carlo Conti ha assicurato che rispetterà il più possibile gli orari della scaletta: la terza serata di Sanremo prenderà il via alle 20.45 per concludersi intorno all’1.15 di notte. Come di consueto si potrà seguire in diretta su Rai 1, in streaming su Raiplay (dove si potranno rivedere le esibizioni e i momenti di intrattenimento), su Radio 2 e Rai 4K, al numero 210 di Tivùsat. A seguire il Dopofestival di Alessandro Cattelan.

Tra gli ospiti di questa serata oltre ai già citati Duran Duran, con cui suonerà Victoria De Angelis dei Maneskin (ore 22.32), anche Edoardo Bennato, Iva Zanicchi, che riceverà il primo dei premi alla carriera e si esibirà in un medley dei suoi successi (ore 23.37), Dario D’Ambrosi e gli attori del Teatro Patologico (ore 21.44). E ancora i ragazzi di “Mare Fuori 5” (ore 22.03) ed Ermal Meta sul Suzuki stage in piazza Colombo (ore 22.07). Ci sarà anche Samuele Parodi, l’11enne “tuttologo” del festival (ore 21.26), che conosce a menadito ogni singola canzone, i vincitori e regolamenti della manifestazione. In un’intervista al Tg1 il bambino aveva espresso il desiderio di essere invitato sul palco dell’Ariston. Qui la scaletta pdf con tutti gli orari pubblicata dalla Rai della terza serata di Sanremo.

E le prossime serate

Intanto cresce l’attesa per la serata delle cover di Sanremo 2025, venerdì, quando in scaletta ci saranno le esibizioni dei 29 big che duetteranno con ospiti e anche tra loro. Tra i tanti artisti Il Volo, Marco Masini e Topo Gigio. Come co-conduttori ci saranno Mahmood e Geppi Cucciari, mentre Benji & Fede, saranno in piazza Colombo. Nella finale di sabato Carlo Conti sarà affiancato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Tra gli ospiti l’attrice Vanessa Scalera, il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove e Antonello Venditti per il secondo premio alla carriera di questa edizione del festival. Sul Suzuki stage ci sarà Tedua.