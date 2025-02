Scaletta Sanremo 2025: orari e ordine di uscita della prima serata

- Pubblicità -

Sanremo 2025 inizia con una scaletta ricca di ospiti e sorprese: durante la prima serata accanto al padrone di casa, il fiorentinissimo Carlo Conti, ci saranno i co-conduttori Antonella Clerici e Gerry Scotti. Tra un big e l’altro, 29 quelli in gara durante la serata dell’11 febbraio 2025, saliranno sul palco dell’Ariston Jovanotti con le sue cento batterie in un momento “travolgente ma anche delicato”, ha detto Conti in conferenza stampa, e il messaggio di pace affidato a una cantante israeliana, Noa, e a una palestinese, Mira Awad, che insieme canteranno Imagine. Fuori, sul Suzuki stage di piazza Colombo, ci sarà Raf.

Quando inizia Sanremo 2025 e a che ora finisce

Il 75esimo festival della musica italiana inizia quindi oggi, martedì 11 febbraio, e finisce sabato 15 febbraio: l’orario di partenza di Sanremo 2025, secondo la scaletta ufficiale, è quello delle 20.40 con la diretta tv su Rai 1, in streaming su Raiplay (dove si potranno rivedere le esibizioni e i momenti di intrattenimento), su Radio 2 e Rai 4K, al numero 210 di Tivùsat. Lo show del Teatro Ariston è preceduto alle ore 20.30 dal PrimaFestival con Bianca Guaccero e Gabriele Corsi, trasmesso sempre su Rai 1.

Per quanto riguarda la gara canora si tratta di una vera e propria maratona: la conclusione è fissata intorno all’una e venti per la prima serata (1.30 venerdì, 1.40 per la finale di sabato e 1.10 per gli altri giorni), ma vista la scaletta molto fitta potrebbe sforare. Terminato lo show, sarà la volta del Dopofestival condotto da Alessandro Cattelan insieme a Selvaggia Lucarelli, Anna Dello Russo e la musica live degli Street Clerks.

La scaletta della prima serata di Sanremo 2025: l’ordine di uscita dei cantanti

Dopo il ritiro di Emis Killa, i big in gara saranno 29: ecco l’ordine di uscita della prima serata, secondo la scaletta diffusa dalla Rai:

Gaia – Chiamo io chiami tu Francesco Gabbani – Viva la vita Rkomi – Il ritmo delle cose Noemi – Se t’innamori muori Irama – Lentamente Coma_Cose – Cuoricini Simone Cristicchi – Quando sarai piccola Marcella Bella – Pelle diamante Achille Lauro – Incoscienti giovani Giorgia – La cura per me Willie Peyote – Grazie ma no grazie Rose Villain – Fuorilegge Olly – Balorda nostalgia Elodie – Dimenticarsi alle 7 Shablo feat Guè, Joshua e Tormento – La mia parola Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore Tony Effe – Damme ‘na mano Serena Brancale – Anema e core Brunori Sas – L’albero delle noci Modà – Non ti dimentico Clara – Febbre Lucio Corsi – Volevo essere un duro Fedez – Battito Bresh – La tana del granchio Sarah Toscano – Amarcord Joan Thiele – Eco Rocco Hunt – Mille vote ancora Francesca Michielin – Fango in paradiso The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Durante la prima serata di Sanremo il pubblico non può votare, ma il giudizio viene espresso dalla giuria della sala stampa, tv e radio: il televoto per gli spettatori è aperto da mercoledì 12 febbraio, tramite SMS o telefono.

Le altre serate

Ricca anche la scaletta delle altre giornate di Sanremo 2025. Nella seconda serata di martedì 11 febbraio, si sfideranno 15 campioni e saliranno sul palco anche le 4 nuove proposte che arrivano da Sanremo Giovani (che si sfideranno a coppie), mentre accanto a Carlo Conti ci saranno i co-conduttori Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Ospite Damiano David, il frontman dei Maneskin, il cast della nuova commedia di Paolo Genovese “Follemente”, la pattinatrice Carolina Kostner e i protagonisti della fiction Rai su Peppino di Capri, Francesco del Gaudio e Alessandro Gervasi. Sul Suzuki stage, in piazza Colombo, ci sarà Big Mama.

Nella terza serata di Sanremo, giovedì, riascolteremo le altre 14 canzoni dei big in gara e i 2 brani delle nuove proposte più votati mercoledì. Proprio in questa giornata sarà deciso il brano vincitore delle Nuove proposte. A co-condurre ci saranno stavolta Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini, mentre gli ospiti musicali internazionali saranno i Duran Duran, che tornano dopo 40 anni di nuovo sul palco dell’Ariston. Previsto anche il premio alla carriera a Iva Zanicchi e la partecipazione dei ragazzi di “Mare Fuori 5“. Sul Suzuki stage Ermal Meta.

Attesissima la scaletta della quarta serata di Sanremo, quella dedicata alle cover, che vedrà come co-conduttori Mahmood e Geppi Cucciari. E poi una lunga lista di ospiti musicali per duettare con i 29 big in gara: da Il Volo a Marco Masini fino a Topo Gigio. Chiudono la lista Benji & Fede, in piazza Colombo.

Per la finale di sabato 15 febbraio Carlo Conti sarà spalleggiato da Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan. Gli ospiti della serata saranno l’attrice Vanessa Scalera, il calciatore della Fiorentina Edoardo Bove e Antonello Venditti per il premio alla carriera. Sul Suzuki stage ci sarà Tedua. Per decidere il vincitore di Sanremo ci sarà un nuovo meccanismo: i primi 5 classificati (annunciati non in ordine di arrivo) andranno di nuovo al voto e da questa seconda votazione sarà deciso il numero 1 di questa 75esima edizione.