Non c’è solo il mare, la Toscana offre tante opportunità per i villeggianti, e chi cerca un po’ di relax può optare per le terme naturali, gratis e all’aperto o in stabilimenti attrezzati e hotel dotati di tutti i comfort: il Reporter ha fatto una selezione delle 5 terme più belle della Toscana, ecco le migliori mete da visitare a partire da un must, le Terme di Saturnia.

Un grande classico in Toscana: le Terme di Saturnia (anche gratis)

In provincia di Grosseto, a pochi chilometri dal mare della Maremma, si trovano le Terme di Saturnia, probabilmente le più famose e più belle di tutta la regione. La sorgente termale, che sgorga ad una temperatura di 37 gradi, si trova all’interno della struttura delle Terme di Saturnia, un grande complesso attrezzato sia per chi è alla ricerca di ozio puro, sia per chi invece vuol coccolarsi con trattamenti di vario genere. Gli accessi, a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus, sono contingentati e la prenotazione online è consigliata. Ecco i prezzi: l‘ingresso al parco termale costa dai 25 ai 35 euro ed è gratis per gli under 12.

La sorgente termale alimenta anche le Cascate del Mulino, una serie di vasche a sbalzo all’aria aperta a cui si accede liberamente e gratis, ma rispettando le norme anti-assembramento per il coronavirus: molti dei selfie scattati alle Terme di Saturnia e postati sui social sono fatti proprio qui (questa la posizione su Google per arrivare in auto). La temperatura dell’acqua alle cascate è leggermente più bassa rispetto a quella dello stabilimento, ma sono molto amate (e altrettanto frequentate).

Dove: Terme di Saturnia – 58014 – Saturnia (Grosseto)

Terme di Bagno Vignoni, romanticismo con vista (sulle colline della Toscana)

Più lontane dal mare ma cariche della suggestione che solo la Val d’Orcia sa regalare, le terme di Bagno Vignoni (frazione di San Quirico d’Orcia, in provincia di Siena), vicine all’antica via Francigena, sono certamente tra le più affascinanti e belle della Toscana.

Al centro del piccolo borgo si trova la bellissima “vasca delle sorgenti”, una grande piscina fumante (non balneabile) colma di acqua termale. Per quanto riguarda gli hotel di Bagno Vignoni, l’Albergo Le Terme (ingresso da 28 a 38 euro) e il Posta Marcucci (29 euro per la giornata intera e 22 euro per la mezza giornata) offrono tutto ciò di cui si ha bisogno per una giornata all’insegna del relax. Di rara bellezza il complesso “deluxe” Adler Terme Toscana, che offre dei pacchetti giornalieri ma i prezzi sono un po’ meno popolari, si parte dai 147 euro in su.

Dove:

Hotel Posta Marcucci: Via Ara Urcea 43, Bagno Vignoni – San Quirico D’Orcia

Adler Terme Toscana: Strada di Bagno Vignoni, 1 – San Quirico d’Orcia

Albergo Le Terme: Piazza delle Sorgenti 13, Bagno Vignoni – San Quirico d’Orcia

Petriolo e Bagni San Filippo: terme gratis e libere in Toscana

Chi non vuole mettere mano al portafoglio può segnare in agenda due indirizzi molto gettonati. Il primo, per rimanere in Val d’Orcia, è quello della cosiddetta “Balena bianca” di Bagni San Filippo, una cascata di calcare bianco dalla quale scende a pioggia l’acqua calda e va a formare una serie di piscine naturali. Queste “vasche termali open air” sono raggiungibili con una passeggiata lungo un sentiero nel bosco (è bene armarsi di scarpe comode, un ricambio e dei teli per asciugarsi, perché non c’è nessun servizio a disposizione) seguendo le indicazioni per le “terme libere” presenti in località Bagni San Filippo (si può parcheggiare l’auto in un parcheggio a pagamento e poi proseguire a piedi).

Ci si sposta in provincia di Grosseto per le terme libere di Petriolo (facilissime da raggiungere per chi percorre la superstrada Siena-Grosseto). Da sempre molto frequentate – anche per via della facilità di accesso – le vasche termali raccolgono l’acqua calda e la mettono a disposizione dei tanti che vogliono rilassarsi standosene un po’ “a mollo”. Per chi desidera un’esperienza un po’ meno a contatto con la natura, è possibile fermarsi al vicinissimo Mercure Petriolo Siena Terme spa.

Dove: Mercure Petriolo Siena Terme spa, Località Petriolo, 74 – Civitella Paganico (GR)

Terme di Rapolano, per chi ama la campagna

Più spostata verso l’entroterra aretino (ma ancora in provincia di Siena), quindi ben lungi dalle acque cristalline del mare Tirreno, si trova Rapolano Terme, altra meta amatissima dagli habituée del turismo termale. Due gli stabilimenti disponibili a Rapolano: le terme Antica Querciolaia, vicine al centro abitato e le Terme San Giovanni, immerse nel paesaggio delle colline circostanti.

Il prezzo per l’ingresso giornaliero all’Antica Querciolaia è di 22 euro mentre alle San Giovanni va dai 19 ai 23 euro ed è possibile anche acquistare il pacchetto serale con terme (con ingresso a partire dalle 19) e cena a bordo piscina a 45 euro a persona.