Il mare più bello della Toscana: i posti dove andare per le vacanze

Con l’apertura agli spostamenti tra regioni, è scattato il toto-ferie (per chi se lo potrà permettere). In hotel o camping, in villaggi o case di villeggiatura, una delle mete più gettonate per le vacanze estive è proprio la Toscana: ma dove andare e quali sono i posti migliori per fare un tuffo nel mare più bello (e pulito) della regione? Per rispondere a questa domanda, abbiamo passato in rassegna le principali “classifiche” dei litorali.

Le “vele” della Toscana: dalla Maremma alle Isole, dove andare per trovare il mare più bello

Per quanto riguarda la guida del mare più bello d’Italia, stilata ogni anno dal Touring club e da Legambiente, ancora non ci sono notizie sulle “Vele 2020”, in compenso possiamo fare affidamento sull’edizione dell’anno scorso, in cui la Toscana era ben piazzata a livello nazionale.

In prima posizione troviamo la Maremma, con Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica, che indubbiamente si affacciano su alcuni degli scorci di mare più belli in Toscana, immersi anche in riserve naturali, come ad esempio la famosa spiaggia di Cala Violina, sabbia chiara e acqua cristallina tra Follonica e Punta Ala.

Più a sud, un’altra eccellenza. Chi ama verde, mare e località balneari tutte da scoprire, per le sue vacanze può andare verso la Costa d’argento (da Capalbio a Orbetello fino a Magliano in Toscana, sempre in provincia di Grosseto) o approdare sull’Isola del Giglio, perla del santuario dei cetacei, con affascinanti spiagge e un territorio per gran parte ancora selvaggio.

Poco più sotto, in questa speciale classifica del mare più bello della Toscana, troviamo un’altra isola, Capraia (Livorno), indicata per vacanze più “slow” e immerse nella natura, tra spiagge, scogliere e verde incontaminato. 800 metri di strada e 200 abitanti che sono concentrati attorno al piccolo porticciolo, su quest’isola la macchina non serve e un’ordinanza comunale ne vieta la circolazione durante l’estate. Come arrivare? Sono previsti traghetti della compagnia Toremar dal porto mediceo di Livorno. Per l’emergenza coronavirus, il Comune ha stabilito l’obbligo del test sierologico rapido che viene effettuato gratuitamente al momento dell’imbarco.

La classifica del Touring club delle spiagge toscane, in sintesi

Ecco quindi in breve le località e i posti premiati l’anno scorso in Toscana dalla guida al mare più bello d’Italia del Touring club:

Maremma Toscana (5 vele): Castiglione della Pescaia, Scarlino, Marina di Grosseto e Follonica Costa d’argento (5 vele): Capalbio, Orbetello, Magliano in Toscana, Argentario, Isola del Giglio Isola di Capraia (4 vele)

Grande assente in questa classifica, l’Isola d’Elba, un’altra meta molto battuta in Toscana per il suo bel mare cristallino, le calette suggestive e le cittadine che durante l’estate si animano anche di sera.

Le bandiere blu 2020 in Toscana per vacanze sostenibili, l’elenco

Nel 2020 la mappa toscana delle bandiere blu si arricchisce di un posto di mare in più rispetto agli ultimi due anni, per un totale di 20 spiagge premiate dalla Foundation for enviromental education (FEE – Fondazione per l’educazione ambientale) per la gestione sostenibile del territorio, dall’educazione ambientale alla qualità delle acque. La Toscana è seconda a livello nazionale per numero di bandiere blu. Ecco l’elenco completo, diviso per provincia, dalla spiaggia della Sterpaia alla Lecciona tra Viareggio e Torre del Lago

Massa Carrara, le spiagge promosse

Marina di Carrara centro-ovest Massa: Ronchi Levante, Ronchi Ponente, Sinistra Brugiano -Marina Centro – Destra Frigido – Sinistra Frigido, Campeggi – Ricortola – Marina Ponente – Destra Brugiano Montignoso: Cinquale

Lucca (Versilia)

Forte dei Marmi: litorale Centro e Capannina Pietrasanta: Tonfano Camaiore: Lido Arlecchino Marina di Viareggio (levante e ponente), Torre del Lago Puccini

Pisa

Calambrone – Tirrenia, Marina di Pisa

Livorno e Isola d’Elba:le bandiere blu 2020

Livorno – Cala del Miramare, Rogiolo, Sale, Roma, Tre Ponti, Rex Quercianella Rosignano Marittimo: Castiglioncello, Vada Marina di Cecina e Le Gorette Marina di Bibbona centro-sud Marina di Castagneto Carducci San Vincenzo: Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia Piombino: parco Naturale della Sterpaia Isola d’Elba: Marciana Marina, La Fenicia

Il mare premiato con le bandiere blu in Toscana: Grosseto e Maremma

Follonica: Spiaggia Sud, Spiaggia Nord Castiglione della Pescaia: Rocchette, Roccamare, Casa Mora – Riva del Sole – Capezzolo -Ponente, spiaggia Pian D’alma – Casetta Civinini, Piastrone, Punta Ala, Levante – Tombolo Marina di Grosseto, Principina a Mare Monte Argentario: Porto Santo Stefano, La Caletta, Il Moletto, La Soda, Il Pozzarello, Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, La Feniglia

Il mare pulito in Toscana: i dati sulla qualità dell’acqua

Non solo bello, ma anche pulito: l’Arpat, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, ha analizzato la qualità delle acque del mare della Toscana secondo gli standard delle normative europee. Il 99% della costa balneabile è risultata in classe “eccellente”.

Una sola zona è stata classificata come sufficiente (“Accademia Sud” a Livorno) e l’unica spiaggia risultata con qualità delle acque “scarsa” è stata quella del Rio Felciaio, sempre a Livorno, dove è vietata la balneazione. I campionamenti nelle zone di mare balneabili della Toscana vengono fatti una volta al mese (ogni 2 settimane nei punti “sufficienti”) e i dati del monitoraggio sono disponibili sul sito di Arpat a questo link.