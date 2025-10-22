giovedì, 23 Ottobre 2025
Fiorentina

Conference League: Fiorentina a Vienna senza Kean e Gosens

L’attaccante segue lavoro specifico, niente sfida col Rapid. Si gioca giovedì 23 ottobre alle 18,45 all’Allianz Stadion-Weststadion

di Simone Spadaro

-

Non ci sono Moise Kean e Robin Gosens fra i 24 convocati da Stefano Pioli per la trasferta di Conference League a Vienna contro il Rapid in programma giovedì 23 ottobre alle 18,45 all’Allianz Stadion-Weststadion. L’attaccante della Fiorentina, rientrato contro il Milan a tempo di record dopo la distorsione alla caviglia destra rimediata in Nazionale con l’Estonia è rimasto a Firenze per svolgere un lavoro specifico in previsione della partita di domenica di campionato contro il Bologna. Mentre l’esterno tedesco, già uscito acciaccato domenica dal match a San Siro, è alle prese con una sindrome influenzato come comunicato dal club. Sarà importante per i viola vincere la gara contro una squadra che, come la Fiorentina, non sta attraversando un buon momento in campionato.

Le probabili formazioni

Non c’è spazio per fare esperimenti. Stefano Pioli, viste anche le assenze di Kean e Gosens, si affiderà ai migliori a disposizione. Davanti a De Gea giocheranno Comuzzo ed uno tra Pongracic e Pablo Marì. A destra Gosens mentre, a sinistra, ballottaggio tra Parisi e Fortini. A centrocampo Nicolussi Caviglia e Mandragora confermati con Sohm e Ndour. Davanti ancora una chance per Gudmundsson a far coppia con Piccoli che però è in ballottaggio con Dzeko.

Il Rapid Vienna, allenato da Peter Stoger si affiderà, in attacco, alla coppia formata dall’ex Spezia Antiste e da M’Buyi.

