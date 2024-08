David De Gea nuovo portiere della Fiorentina

- Pubblicità -

La Fiorentina cambia in porta. È infatti arrivato David De Gea. Lo spagnolo è già arrivato al Viola Park, effettuerà le visite di rito, ed è ora a disposizione dell’allenatore Raffaele Palladino.

Un portiere d’esperienza e parla Colpani

Oggi visite mediche per David De Gea, nato a Madrid nel 1990, ha giocato nell’Atletico Madrid e nel Manchester United. Giocatore d’esperienza, era svincolato, percepirà un milione di euro più bonus. Nel caso scatti l’opzione per il rinnovo per la seconda stagione guadagnerà due milioni. L’arrivo di De Gea potrebbe portare alla partenza di Pietro Terracciano nel mirino del Monza. Sempre al Viola Park è stato presentato Andrea Colpani, il centrocampista voluto fortemente da Palladino che lo ha allenato per due stagioni a Monza. “Sono qui perché mi ha voluto il mister, mi ha chiamato e io gli ho detto che lo avrei seguito volentieri a Firenze – ha detto il giocatore – e venire alla Fiorentina mi riempie di orgoglio, so che si aspettano molto da me e pure io mi aspetto tanto da questa esperienza. Voglio migliorare i numeri dell’anno scorso per poter raggiungere obiettivi importanti per me e la squadra. Voglio che questa sia la stagione della consacrazione, posso giocare sia da trequartista che da esterno. Palladino è sempre carico, affamato, voglioso di fare bene con le sue idee. Questa Fiorentina ha forza e qualità, possiamo puntare in alto”.

Mercato

Proseguono, intanto, le trattative di mercato. A centrocampo è in arrivo per 10 milioni di euro dal Reims il marocchino Amir Richardson, classe 2002, fresco vincitore della medaglia di bronzo alle Olimpiadi. Il giocatore è atteso a Firenze all’inizio della prossima settimana. Per l’attacco la Fiorentina non molla Albert Gudmudsson con cui c’è già l’accordo sulla durata e l’entità del contratto.

L’ultima amichevole

In vista del debutto in campionato, sabato 17 agosto (alle 18) a Parma, la Fiorentina giocherà un’ultima amichevole all’estero. La partita tra Friburgo e Fiorentina è in programma sabato 10 agosto (alle 15,30) e sarà trasmessa in diretta da DAZN.