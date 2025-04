La Fiorentina a Cagliari per Pasquetta

- Pubblicità -

Striscia positiva di sette gare senza sconfitte tra Serie A e Conference League per la Fiorentina che all’Unipol Domus affronta il Cagliari che negli ultimi otto precedenti contro i viola hanno collezionato appena due punti.

Le probabili formazioni

La Fiorentina è reduce dalla vittoria in Conference League contro gli sloveni del Celje e la qualificazione alle semifinali di Conference League che giocherà contro il Betis Siviglia. A Cagliari i ragazzi di Raffaele Palladino devono vincere per rimanere aggrappati al treno europeo. Da metà dicembre la Fiorentina ha raccolto appena cinque punti in otto trasferte, mettendo in cassaforte i tre punti solo una volta. Il Cagliari non può regalare niente per mantenere a debita distanza la zona calda della graduatoria.

- Pubblicità -

Palladino ha un dubbio per reparto. De Gea non è in perfette condizioni fisiche e potrebbe lasciare spazio a Terracciano. In difesa confermati Pongracic, Pablo Marì e Ranieri. A sinistra potrebbe giocare Gosens o, in alternativa, ancora Parisi, mentre sul versante opposto agirà Dodô. A centrocampo dovrebbero giocare Fagioli, Cataldi e Mandragora. In attacco confermati Kean e Gudmundsson con Beltran in panchina.

Davide Nicola dovrebbe schierare una difesa a quattro con Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo Prati, Makoumbou e Adopo. In avanti favoriti Luvumbo e Piccoli con Viola a fare da raccordo tra centrocampo e attacco.