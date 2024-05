Dopo aver conquistato la finale di Conference Fiorentina contro il Monza

- Pubblicità -

Si torna a giocare in campionato. Ci sono ancora poche gare e gran parte dell’attenzione, per i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale e, soprattutto, i tifosi della Fiorentina, è ormai verso la finale di Conference League, il 29 maggio, ad Atene, contro l’Olympiacos.

I giocatori di Vincenzo Italiano galvanizzati dalla seconda finale di Conference League consecutiva raggiunta cercano punti buoni per mantenere contatto col treno europeo anche in campionato. Il Monza, dall’altra parte, sta attraversando un periodo di flessione e vuole ritrovare una vittoria che manca ormai da quasi due mesi in un campionato, tutto sommato, ben giocato. Si gioca lunedì 13 maggio (alle 20.45) allo stadio Artemio Franchi.

Le probabili formazioni

Un solo indisponibile in casa viola, si tratta di Sottil che rientrerà la prossima stagione. Bonaventura dovrebbe rientrare e trovare spazio dal primo minuto. Possibile altra chance per Castrovilli e Parisi, confermata la fiducia a Nzola. Rientra dal primo minuto Luca Ranieri in difesa, rispetto alla Conference e come esterno d’attacco Ikoné al posto di Gonzalez. Altri ballottaggi sono ancora aperti.

Pochi dubbi per Raffaele Palladino che opterà per la miglior formazione possibile, un solo dubbio a centrocampo con Gagliardini, che ha scontato il turno di squalifica. che insidia Carboni. Ciurria è stato operato al menisco, per lui stagione finita.