La Fiorentina accoglie Dzeko, la firma dopo le visite

La Fiorentina 2025/2026 targata Stefano Pioli sta iniziando a prendere forma. Se l’allenatore non è ancora arrivato a Firenze, e lo farà solo a luglio, iniziano gli annunci dei nuovi acquisti.

Un nuovo attaccante

Edin Dzeko è sbarcato a Firenze. Il neo attaccante della Fiorentina, dopo le visite effettuate stamani a Roma, ha raggiunto il capoluogo toscano e quindi si è diretto al Viola Park per sottoscrivere il contratto di un anno a 1,8 milioni di euro più bonus e con l’opzione per il rinnovo automatico al raggiungimento di un determinato numero di presenze e di gol. Dzeko, 39 anni, svincolato dopo le due stagioni disputate in Turchia al Fenerbache ha anche approfittato per visitare il centro sportivo della sua nuova squadra, la terza in cui militerà in Italia dopo le esperienze con le maglie della Roma e dell’Inter.

Nella foto, presa dal sito ufficiale della società Fiorentina, Dzeko al Viola Park.