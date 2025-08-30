domenica, 31 Agosto 2025
Fiorentina

Dopo la Conference la Fiorentina a caccia della prima vittoria in campionato

Trasferta contro il Torino con la novità del neo acquisto Nicolussi Caviglia convocato. In attacco torna Kean con Gudmundsson

di Simone Spadaro

-

Dopo aver ottenuto la qualificazione alla Conference League, la Fiorentina cerca adesso il primo successo stagionale in serie A anche per dimenticare il pareggio, nella prima giornata, ottenuto a Cagliari. Il Torino non è tra gli avversari più semplici da affrontare. La squadra di Baroni è reduce dal brutto 5-0 subito dall’Inter ed ha voglia di far bene allo stadio Olimpico Grande Torino. Si gioca domenica alle 18,30.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe affidarsi ai titolari. Davanti a De Gea sarà ballottaggio tra Comuzzo e Pablo Marì con lo spagnolo favorito con Pongracic e Ranieri. Sugli esterni Dodo e Gosens, in mezzo al campo Fagioli, Sohm e Mandragora. Davanti torna Moise Kean che dovrebbe agire con Gudmundsson. Fazzini dovrebbe partire dalla panchina. Sempre in panchina dovrebbero sedersi i due ultimi nuovi acquisti l’attaccante Roberto Piccoli ed il nuovo centrocampista Hans Nicolussi Caviglia.

Marco Baroni non dovrebbe fare cambi clamorosi nonostante la brutta sconfitta con l’Inter. Tra i pali ci sarà Israel, davanti a lui Masina con Lazaro, Coco e l’ex Biraghi. A centrocampo la novità è Asllani, pronto a fare il suo esordio. Al suo fianco Gineitis e Casadei. In avanti Ngonge e Vlasic mentre è ballottaggio tra Adams e Simeone.

