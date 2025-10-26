lunedì, 27 Ottobre 2025
Fiorentina

Dopo la Conference la Fiorentina cerca il riscatto anche in campionato

Domenica, alle 18, il derby dell’Appennino contro il Bologna dell’ex Vincenzo Italiano che però non sarà in panchina

di Simone Spadaro

La vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna è stata, sicuramente, una bella boccata d’ossigeno per la Fiorentina che domenica (alle 18) allo stadio Artemio Franchi affronta il Bologna. Una sfida a distanza tra l’ex tecnico Vincenzo Italiano (che non sarà in panchina perché è stato ricoverato per una polmonite) e Stefano Pioli che cercherà di conquistare i primi tre punti in serie A. In Austria ci sono stato molti cambi. Probabili il rientro di Kean e Gosens.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo Fagioli vede le proprie quotazioni in rialzo con Nicolussi Caviglia e Mandragora. Ai lati conferme per Dodò e Gosens. Davanti, con Kean dovrebbe giocare Fazzini col dubbio Gudmundsson.
Difficile capire le scelte di Italiano 8del resto succedeva spesso anche quando era a Firenze) dopo l’impegno in Europa League. In difesa Holm e Lykogiannis sembrano favoriti sulle corsie esterne. A centrocampo dovrebbero giocare Freuler e Ferguson mentre, largo a sinistra, giocherà, dall’inizio, Riccardo Orsolini.
