Dopo la Conference la Fiorentina cerca il riscatto anche in campionato

La vittoria in Conference League contro il Rapid Vienna è stata, sicuramente, una bella boccata d’ossigeno per la Fiorentina che domenica (alle 18) allo stadio Artemio Franchi affronta il Bologna. Una sfida a distanza tra l’ex tecnico Vincenzo Italiano (che non sarà in panchina perché è stato ricoverato per una polmonite) e Stefano Pioli che cercherà di conquistare i primi tre punti in serie A. In Austria ci sono stato molti cambi. Probabili il rientro di Kean e Gosens.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre con Pongracic, Pablo Marì e Ranieri davanti a De Gea. A centrocampo Fagioli vede le proprie quotazioni in rialzo con Nicolussi Caviglia e Mandragora. Ai lati conferme per Dodò e Gosens. Davanti, con Kean dovrebbe giocare Fazzini col dubbio Gudmundsson.

Difficile capire le scelte di Italiano 8del resto succedeva spesso anche quando era a Firenze) dopo l’impegno in Europa League. In difesa Holm e Lykogiannis sembrano favoriti sulle corsie esterne. A centrocampo dovrebbero giocare Freuler e Ferguson mentre, largo a sinistra, giocherà, dall’inizio, Riccardo Orsolini.