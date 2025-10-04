domenica, 5 Ottobre 2025
CERCA
- Pubblicità -
HomeFiorentinaFiorentina a caccia della prima...
Fiorentina

Fiorentina a caccia della prima vittoria in serie A

Allo stadio Franchi domenica (alle 15) arriva la Roma. Torna Kean dal primo minuto. Possibile l’impiego di Ndour

di Simone Spadaro

-

- Pubblicità -

La prima vittoria è arrivata in Conference League. Mancano ancora i tre punti in serie A. La Fiorentina, dopo i tre pareggi in trasferta e le due sconfitte in casa cercherà contro la Roma, attuale capolista ma reduce da un KO in Europa League contro il Lille, il primo successo. Sarà, comunque, una gara molto difficile. Intanto in casa viola si festeggia per i tre giocatori convocati in Nazionale. Il ct Gennaro Gattuso ha chiamato Moise Kean, Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli. Erano anni che la Fiorentina non aveva tre giocatori in azzurro.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe ripartire con De Gea in porta. Difesa a tre con Pablo Marì, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce confermati Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo Fagioli torna in panchina per lasciare spazio a Nicolussi Caviglia, affiancato da Mandragora. Sulla trequarti spazio per Fazzini e Ndour, in vantaggio su Gudmundsson. Davanti torna titolare Kean, assente in Conference League perché squalificato.

- Pubblicità -

Gasperini ha in mente alcuni cambi rispetto alla partita di giovedì scorso in Europa League. Dal primo minuto giocheranno Angelino, Mancini e Koné. In difesa davanti a Svilar ci saranno anche Celik e N’Dicka. A destra Rensch. In mediana Cristante. Sulla trequarti ancora Pellegrini con Soulé favorito su El Shaarawy. In attacco Dovbyk.

- Pubblicità -

Ti potrebbe interessare

- Pubblicità -
- Pubblicità -
spot_img

Ultime notizie

- Pubblicità -
- Pubblicità -
- Pubblicità -

Notizie, cronaca, politica, cultura, tempo libero, eventi: raccontiamo Firenze ogni giorno, da quindici anni. Storie, curiosità, tradizioni e personaggi della città. Le news del giorno, gli appuntamenti da non perdere, le voci dei protagonisti. Per restare sempre aggiornati gratuitamente.

Contatti Redazione

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Direttore

Ludovica V. Zarrilli

Editore

Tabloid società cooperativa
Firenze, Via Giovanni dalle Bande Nere, 24

Pubblicità

Telefono 055 6587611
Email [email protected]

Seguici

Il Reporter Iscrizione registro stampa del Tribunale di Firenze N° 5579 del 17/05/2007

© Il Reporter | Tabloid società cooperativa | Riproduzione riservata | Iscr. ROC N. 32478 | P.Iva 05554070481