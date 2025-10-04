Fiorentina a caccia della prima vittoria in serie A

- Pubblicità -

La prima vittoria è arrivata in Conference League. Mancano ancora i tre punti in serie A. La Fiorentina, dopo i tre pareggi in trasferta e le due sconfitte in casa cercherà contro la Roma, attuale capolista ma reduce da un KO in Europa League contro il Lille, il primo successo. Sarà, comunque, una gara molto difficile. Intanto in casa viola si festeggia per i tre giocatori convocati in Nazionale. Il ct Gennaro Gattuso ha chiamato Moise Kean, Hans Nicolussi Caviglia e Roberto Piccoli. Erano anni che la Fiorentina non aveva tre giocatori in azzurro.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli dovrebbe ripartire con De Gea in porta. Difesa a tre con Pablo Marì, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce confermati Dodo e Gosens, mentre in mezzo al campo Fagioli torna in panchina per lasciare spazio a Nicolussi Caviglia, affiancato da Mandragora. Sulla trequarti spazio per Fazzini e Ndour, in vantaggio su Gudmundsson. Davanti torna titolare Kean, assente in Conference League perché squalificato.

Gasperini ha in mente alcuni cambi rispetto alla partita di giovedì scorso in Europa League. Dal primo minuto giocheranno Angelino, Mancini e Koné. In difesa davanti a Svilar ci saranno anche Celik e N’Dicka. A destra Rensch. In mediana Cristante. Sulla trequarti ancora Pellegrini con Soulé favorito su El Shaarawy. In attacco Dovbyk.