Fiorentina a caccia della prima vittoria

Al Franchi, domenica all’ora di pranzo arriva la Lazio, attesa per l’impiego di Gudmundsson che dovrebbe partire dalla panchina

La Fiorentina è sempre a caccia della prima vittoria stagionale dopo i tre pareggi ottenuti e la sconfitta a Bergamo. Si gioca il quinto turno di campionato. Fiorentina-Lazio si gioca domenica dalle 12.30 (arbitra Marcenaro, diretta tv su DAZN).

Le probabili formazioni

Palladino riproporrà lo stesso schema con tre difensori, cinque centrocampisti e due giocatori di punta. Tra i pali confermato De Gea, nel terzetto davanti a lui Pongracic può rimpiazzare Ranieri con Quarta e Biraghi. Gli esterni dovrebbero ancora essere Dodo a destra e Gosens a sinistra. Conferme, in mediana, per Bove e Mandragora ai lati di Cataldi regista. Davanti scalpita Gudmundsson ma dovrebbe partire dalla panchina. Pronto, dunque Colpani a far coppia con Kean.

Baroni dovrà fare a meno di Castellanos. Davanti a Provedel, la linea difensiva sarà composta da Lazzari, Patric, Gila e il rientrante Pellegrini. In mediana turno di riposo per Rovella e chance per l’ex Castrovilli al fianco di Matteo Guendouzi. Confermato Dia, con Zaccagni a sinistra e Tchaouna a destra. Al centro dell’attacco ballottaggio aperto tra Pedro e Noslin.