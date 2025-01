Fiorentina a caccia della vittoria in Brianza

- Pubblicità -

Sarà il Monza, nella prima giornata del girone di ritorno, a misurare le ambizioni della Fiorentina che dopo e otto vittorie consecutive ha chiuso l’anno con qualche incertezza. Sarà una partita particolare per Raffaele Palladino che torna in Brianza dopo due anni da avversario. Si gioca lunedì 13 gennaio alle 20,45 (arbitra Dionisi, diretta tv su DAZN e Sky)

Le probabili formazioni

Palladino deciderà solo poco prima della partita se schierare Gudmundsson o Beltran. Tra i due potrebbe esserci un ballottaggio. Conferma in porta per De Gea. Gosens pronto al rientro in una difesa che prevede anche Dodo, Comuzzo e Ranieri. A centrocampo Cataldi e Adli, sulla trequarti, come accennato, ballottaggio tra Gudmundsson e Beltran per affiancare Colpani, anche lui un ex, e Sottil alle spalle della punta Kean.

A caccia di punti salvezza il Monza che si schiererà con Turati tra i pali, Izzo, Marì e Carboni in difesa, Pereira e Birindelli sulle corsie. Bocchetti confermerà Bondo e Sensi come interni con Ciurria e Caprari a fare le mezzepunte dietro Djuric.