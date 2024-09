Fiorentina: ad Empoli Palladino lancia Gudmundsson

- Pubblicità -

Tanti tifosi raggiungeranno lo stadio Carlo Castellani in motorino, percorrendo la Firenze – Pisa – Livorno, con un lungo corteo viola come accadde tanti anni fa. I viola ripartono da Gudmundsson che, nel match contro la Lazio, ha segnato una doppietta. Si gioca domenica 29 settembre alle 18.00 arbitra Aureliano, diretta tv su DAZN e Sky.

Le probabili formazioni

Raffaele Palladino si approccia al derby con qualche dubbio su modulo e uomini. Solo in campo scopriremo se la difesa sarà schierata a tre, davanti a De Gea, o a quattro. Nella prima ipotesi giocheranno Quarta e Comuzzo, con il ballottaggio Ranieri-Biraghi che può far cambiare anche volto alla difesa e renderla a quattro. Sulle corsie laterali manovreranno Dodo e Gosens, in mezzo dovrebbe giocare Mandragora con uno tra Bove e Cataldi. Si prepara al debutto Gudmundsson dopo il folgorante esordio, agirà con Colpani alle spalle di Kean.

Nell’Empoli D’Aversa potrà contare sui rientranti Fazzini e Maleh, ex di turno. Davanti a Vasquez dovrebbe agire il trio difensivo composto da Goglichidze, Ismajili e Viti. In alternativa potrebbe giocare De Sciglio. A centrocampo i cursori laterali dovrebbero essere Gyasi e Pezzella. Al centro Henderson, Grassi e, probabilmente, Anjorin. In avanti Esposito e Colombo.