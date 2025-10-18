Fiorentina ancora a caccia della prima vittoria

- Pubblicità -

Dopo la pausa per le Nazionali torna la Serie A e la Fiorentina continua a cercare la prima vittoria in campionato. La gara non è delle più semplici. Domenica (alle 20,45) la trasferta è a San Siro contro il Milan. Una gara particolare per Stefano Pioli che torna, per la prima volta da avversario, nello stadio che lo ha visto vincere uno Scudetto.

Le probabili formazioni

Moise Kean, rientrato acciaccato dagli impegni in Nazionale per una botta ricevuta ad una caviglia, ha superato il test ed è tra i convocati viola. Stefano Pioli non dovrebbe rinunciare al suo bomber che partirà titolare. Davanti a De Gea, confermato in porta, la difesa sarà composta da Ranieri, Marì e uno tra Pongracic e Comuzzo. Sulle fasce Gosens e Dodo, pienamente recuperato dopo l’infortunio patito contro la Roma. In mezzo al campo potrebbe tornare titolare Fagioli. In alternativa Nicolussi Caviglia. A completare il centrocampo Mandragora e Fazzini, in vantaggio su Ndour. In attacco Gudmundsson, reduce da una doppietta in Nazionale, agirà alle spalle di Kean con Piccoli che dovrebbe partire dalla panchina.

Situazione di emergenza per Massimiliano Allegri che dovrà fare a meno di Rabiot, Pulisic e Estupinian per un problema alla caviglia. In forte dubbio Nkunku per un pestone all’alluce. Davanti a Maignan giocheranno Tomori, Gabbia e Pavlovic. Sulla fascia sinistra Bartesaghi al posto di Estupinian, a destra Athekame. In mezzo al campo ballottaggio tra Ricci e Loftus-Cheek e poi Fofana e Modric. In attacco Rafa Leao e Gimenez.