Fiorentina-Cagliari domenica, all’ora di pranzo

Ancora una partita in casa per la Fiorentina che domenica, allo stadio Artemio Franchi (alle 12,30, arbitra Piccinini) affronta il Cagliari. I viola devono dimenticare velocemente la sconfitta in Coppa Italia ad opera dell’Empoli e continuare il buon percorso in campionato. Proseguono intanto gli accertamenti su Edoardo Bove.

Le probabili formazioni

La Fiorentina punta all’ottava vittoria consecutiva nel match dell’ora di pranzo di domenica allo stadio Artemio Franchi. Palladino schiererà in porta De Gea, sulle fasce Dodo e Gosens con al centro Pongracic ed uno tra Comuzzo e Ranieri. In mediana rientra Adli e affianca Cataldi. In avanti Colpani e Sottil sulle fasce, Beltran alle spalle dell’unica punta Kean.

Il Cagliari è reduce dalla vittoria contro l’Hellas Verona. Davide Nicola si affiderà ancora a Sherri tra i pali, difesa con Zappa, Mina, Luperto e Obert. A centrocampo Makoumbou e Adopo, con Zortea, Gaetano e Felici a sostegno di Piccoli.

La situazione su Edoardo Bove

Edoardo Bove sta meglio e non è più in terapia intensiva. I medici stanno ancora studiando il malore accorso al centrocampista ventiduenne: aritmia ventricolare con torsione di punta. Il giocatore sta svolgendo tutti gli accertamenti del caso per capire la reale causa del malore. Ma, dalle risonanze effettuate, è emerso che il giocatore presenta una cicatrice sulla membrana del cuore, legata a una miocardite che ha avuto nel 2020. Negli ultimi 4 anni, però, Bove ha continuato a giocare come se nulla fosse. Si è ipotizzata l’operazione che prevederebbe l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo che permetterebbe a Bove di continuare a giocare a calcio, ma non in Italia. Nel nostro paese le regole sono più stringenti in merito e non è permesso praticare l’attività con un defibrillatore sottocutaneo.