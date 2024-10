Fiorentina esagerata. Ne fa 6 al Lecce!

- Pubblicità -

Punteggio tennistico allo stadio di Lecce con la Fiorentina che batte (6-0) i salentini. È il primo successo in trasferta per gli uomini di Palladino che salgono a quota 13 punti. La goleada viola assume ancora più valore se si considera che dopo appena 6 minuti Gudmundsson ha lasciato il campo per un problema al flessore e Kean si è fatto male alla caviglia dopo 27 minuti. Palladino squalificato è stato sostituito, in panchina, da Citterio. Doppiette per Cataldi e da Colpani. In rete anche Beltran e Parisi. Viene scelta la Fiorentina che aveva battuto il Milan con Comuzzo e Dodò in difesa, Adli e Cataldi e Bove a centrocampo e Colpani e Gudmundsson al fianco di Kean. Gotti si affida all’ex di turno Rebic e ripropone il francese Remi Oudin con Gallo che poi si farà espellere.

La partita

Dopo appena sei minuti, come accennato, Gudmundsson si blocca per un fastidio al flessore e lascia spazio a Beltran. Il Lecce prende campo e ci prova con Baschirotto che tira fuori. Al 20’ Kean serve Gosens che appoggia a Bove, bravo a trovare Cataldi che arriva in corsa e di destro fa secco Falcone. Quattro minuti dopo Kean impegna ancora Falcone. Al 27’ Colpani serve Kean che calcia debolmente e resta a terra dolorante alla caviglia. Al 34’ cross di Cataldi, la palla arriva a Falcone che respinge male verso Colpani che realizza il 2-0 per i viola. Prima dell’intervallo Adli serve Dodò che viene steso da Gallo che viene espulso. Punizione da meno di 20 metri che Cataldi trasforma alla perfezione. E si va al riposo con i viola avanti 3-0.

Kean viene sostituito da Kouamè ad inizio secondo tempo. Al 54’ Falcone è bravo a respingere il primo tiro di Colpani su cross di Bove, ma non può far nulla sulla seconda botta al volo. È il 4-0. Prima doppietta per Colpani. Al 61’ Richardson e Sottil servono Adli e poi Bove. Cross di Sottil e Beltran insacca la quinta rete. La sesta rete, con il Lecce ormai in disarmo, è di Parisi al 72’, con un gran tiro deviato da Guilbert.

L’allenatore

Stefano Citterio (vice di Palladino, squalificato) è soddisfatto della prova dei viola. “Stiamo lavorando da tre mesi, sapevamo che inizialmente potevamo avere qualche difficoltà. Piano piano con il lavoro e grazie alla disponibilità dei ragazzi le cose stanno migliorando. Stiamo raccogliendo i frutti del lavoro. Abbiamo la fortuna di allenare un gruppo di uomini ancor prima che calciatori. Oggi abbiamo perso un giocatore importante come Gudmundsson ma è entrato Beltran che ha fatto benissimo. I due gol realizzati aiuteranno Colpani – continua Citterio – in settimana il mister aveva parlato della stima che ha per lui. Stava crescendo nelle prestazione, è quello che chiediamo sempre ai ragazzi. Gudmundsson ha avuto un risentimento muscolare. Verrà valutato in settimana. Kean ha avuto un trauma distorsivo alla caviglia, ha resistito per un po’ ma poi abbiamo pensato fosse meglio sostituirlo”.