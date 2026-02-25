giovedì, 26 Febbraio 2026
Fiorentina

Fiorentina in campo per i playoff di Conference League

Contro i polacchi del Jagiellonia si parte dal 3-0 per i viola dell’andata. Si gioca, al Franchi, giovedì 26 febbraio alle 18,45

di Simone Spadaro

-

Dopo il secco 3-0 ottenuto all’andata la Fiorentina affronta, giovedì 26 febbraio (alle 18,45), il Jagiellonia per il ritorno dei playoff di Conference League. Solo un ipotetico ribaltone, a favore dei polacchi, potrebbe mettere in dubbio il percorso europeo dei viola. Paolo Vanoli cercherà di gestire al meglio le forze dei suoi giocatori dato che lunedì prossimo ci sarà la trasferta contro l’Udinese.

Le probabili formazioni

Paolo Vanoli potrebbe far giocare i calciatori con minor minutaggio in campionato. In porta dovremmo rivedere Lezzerini. In difesa Comuzzo insieme a Ranieri e Gosens sulla sinistra. Dodo potrebbe giocare titolare visto che salterà la trasferta contro l’Udinese per squalifica. L’alternativa è Fortini. A centrocampo, senza Brescianini escluso dalla lista Uefa, spazio a Fabbian, con Ndour e Mandragora. Davanti il tridente sarà formato da Harrison, Fazzini e Piccoli.

La squadra di Siemieniec è chiamata all’impresa. I polacchi potranno contare sul capitano Romanchuk e sulla punta titolare Pululu. Abramowicz sarà tra i pali, davanti a lui difesa composta da Wdowik, Pelmard, Vital e Wojtuszek. A centrocampo capitan Romanchuk con Jozwiak, Mazurek e Pozo. Davanti, insieme a Pululu, spazio a Bazdar.

