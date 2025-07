Fiorentina: da lunedì raduno con allenamenti aperti al Viola Park

- Pubblicità -

Un allenamento ogni giorno aperto ai tifosi e due amichevoli al Viola Park contro la Primavera (il 20 luglio) e con la Carrarese (il 25). La Fiorentina si prepara così per la nuova stagione agli ordini di Stefano Pioli, atteso a Firenze giovedì o venerdì prossimi. Pioli torna ad allenare la squadra viola dopo l’esperienza dal 2017 al 2019. Per lui è pronto un contratto triennale a 3 milioni di euro a stagione.

Fiorentina, da lunedì tutti al lavoro

Anche quest’anno la Fiorentina ha deciso di non andare in ritiro in montagna e lavorerà presso il Viola Park con due sessioni di lavoro al giorno, la mattina a porte chiuse, nel pomeriggio (intorno alle 18,30) aperta al pubblico, all’interno dello Stadio ‘Curva Fiesole’: per poter accedere sia agli allenamenti che alle due amichevoli, il club viola informa, con una nota sui propri canali, che sarà necessario prenotare gratuitamente un tagliando d’ingresso, attraverso il sito ufficiale www.acffiorentina.com, cliccando l’apposito link.

Lo stesso vale per la sera del 14 luglio quando, dalle ore 21 si svolgerà il ‘Viola Carpet’, un evento che permetterà ai tifosi di salutare la prima squadra maschile della Fiorentina, quella femminile e l’under 20. I biglietti per accedere a tutte le attività saranno online a partire da venerdì 11 luglio. Dentro il Viola Park, dal 15 al 25 luglio, verrà allestita anche un’area pensata per bambini e ragazzi, con giochi, intrattenimento e varie attività. Inoltre al termine di ogni allenamento pomeridiano, accanto al Fiorentina Store, verranno organizzate sessioni di foto e autografi coi calciatori viola.

Il mercato

Sul fronte mercato, continua a tenere banco il futuro di Moise Kean: la Fiorentina a più riprese ha ribadito la volontà di tenerlo e allestire la squadra attorno a lui, mancano però ancora sette giorni alla scadenza della clausola rescissoria da 52 milioni inserita nel contratto dell’attaccante, gli arabi dell’Al Qadsiah si sono già fatti sotto, ma nelle ultime ore anche il Galatasaray, viste le difficoltà di arrivare a Osimhen, ha mostrato interesse per Kean come pure alcuni club inglesi fra cui il Manchester United. Nessuna decisione comunque è stata presa al momento dal giocatore che a Firenze si è rilanciato e ha un accordo con il club viola fino al 2029.