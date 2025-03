Fiorentina super, Juventus al tappeto

- Pubblicità -

La Fiorentina, con una delle migliori prestazioni della stagione, si impone per 3-0 sulla Juventus all’Artemio Franchi. Una partita dominata e decisa da Gosens, Mandragora e Gudmundsson. Viola che dominano una Juve allo sbando che dopo il 4-0 subito contro l’Atalanta, perde anche la partita dell’Artemio Franchi. Palladino schiera la difesa a tre con Pongracic, Ranieri e Pablo Marì. A centrocampo Fagioli domina il gioco viola e con due assist manda in gol Mandragora e Gudmundsson. Motta sperimenta una nuova difesa con Veiga. Disastroso l’ex di turno Nico Gonzalez che vede e tocca pochissimi palloni e viene sempre accompagnato da una valanga di fischi. L’altro ex, Vlahovic non entra in campo.

La partita

La Fiorentina non subisce mai seri pericoli da parte della Juventus. I bianconeri si limitano ad uno sterile possesso palla ma De Gea è quasi inoperoso nel corso dei 90 minuti. Al 16’ il vantaggio viola con Gosens che, sugli sviluppi di un corner battuto da Cataldi, prima si vede respingere un colpo di testa e poi, sulla ribattuta, batte Di Gregorio con una potente conclusione di sinistro. È l’1-0 per i viola. Passano due minuti e Fagioli lancia Mandragora che trafigge il portiere avversario con un perfetto diagonale mancino. La Juve si fa vedere con un tiro innocuo di Veiga e con una conclusione di Weah. Cataldi serve Mandragora ma la palla è troppo lunga. Prima dell’intervallo Pablo Marì, di testa, sfiora il secondo palo. Nella ripresa poco cambia. La Juventus è sempre sterile mentre la Fiorentina al 53’ è ancora Fagioli a servire Gudmundsson che, di destro, segna a fil di palo. Dopo quattro minuto va a segno anche Kean ma il gol viene annullato per fuorigioco. Al 75’ ci riprova ma la sfera finisce oltre il palo. La Fiorentina rilancia le proprie ambizioni europee, la Juve subisce la seconda sconfitta consecutiva.

L’allenatore

Felice Raffaele Palladino. “Stasera è stata una serata magica. Abbiamo regalato una grande gioia ai tifosi. Forse ancora non ci rendiamo conto di cosa abbiamo fatto. Siamo davvero felici perché ci serviva una partita così, ci serviva dare la svolta al nostro campionato. Era l’occasione giusta per cambiar tante opinioni nei nostri confronti. Dedichiamo questa vittoria a Joe Barone, anche se non l’ho conosciuto, e anche al presidente Commisso che ci ha caricato negli spogliatoi con una telefonata nel prepartita. Anche quando i risultati non arrivavano, io avevo fiducia. Poi abbiamo corretto alcune cose – aggiunge Palladino – e siamo arrivati alla prova di stasera. Adesso però dobbiamo fare uno step in più, ovvero fare bene anche con le squadre più piccole. Solo così possiamo fare un salto in avanti. I ragazzi erano molto carichi perché volevano rispondere anche a tante critiche ricevute. Adesso dateci del tempo. Non dobbiamo accontentarci di battere solo le grandi ma tutte. I punti si fanno sentire”.