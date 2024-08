In Fiorentina-Monza Palladino contro il suo passato

- Pubblicità -

Ottenuto il passaggio in Conference League, la Fiorentina torna a giocare in campionato domenica 1 settembre, alle 18, contro il Monza. È terminato il mercato ed in molti si attendono di vedere all’opera i nuovi innesti: Danilo Cataldi, Edoardo Bove, Robin Gosens, gli ultimi arrivati in ordine di tempo, che si aggiungono a De Gea, Pongracic, Mati Moreno, Richardson, Adli, Colpani, Kean e Gudmundsson, alcuni già impiegati da Palladino che affronterà, per la prima volta, la squadra che ha allenato lo scorso anno.

Le probabili formazioni

Già convocabili i due nuovi arrivati nella giornata di ieri Cataldi e Bove ma, molto probabilmente, Palladino non li schiererà dal primo minuto. In porta tornerà Terracciano. Al centro della difesa rientrerà dalla squalifica Pongracic, con Martinez Quarta e Ranieri ai lati. Ballottaggio tra Dodò e Kayode a destra con Biraghi nel ruolo di esterno sinistro. Al centro dovrebbero giocare Mandragora e Richardson ma potrebbe anche esserci il debutto di Adli. Sulla trequarti Colpani con Kouamé dietro a Kean.

Alessandro Nesta potrebbe far giocare Turati in porta con, davanti, Izzo, Pablo Marì e Caldirola. Sulle fasce Pedro Pereira e Kyriakopoulos, mentre a centrocampo dovrebbero giocare Pessina e Bondo. L’attaccante sarà Djuric con, alle sue spalle, Maldini e Mota. In panchina siederà l’ex viola, ora in prestito ai brianzoli, Bianco.