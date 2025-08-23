Inizia la serie A. La Fiorentina di scena a Cagliari

- Pubblicità -

La Fiorentina dopo aver vinto la prima gara uffuciale della stagione in Conference League contro il Polissya inizia domenica 24 agosto (alle 18,30. Arbitra Sozza) il proprio campionato di serie A con rinnovate ambizioni e la nuova guida tecnica affidata a Stefano Pioli. Proprio nell’ultima settimana c’è stato l’acquisto, da parte dei viola, dell’attaccante del Cagliari Roberto Piccoli che però difficilmente vedremo in campo.

Le probabili formazioni

Stefano Pioli, anche in vista del match di ritorno in Conference League che si giocherà giovedì prossimo a Reggio Emilia contro il Polissya potrebbe fare alcune modifiche tra i giocatori. Il dubbio riguarda il compagno di attacco di Moise Kean, con Albert Gudmundsson che resta in vantaggio rispetto a Edin Dzeko. Per il resto, David De Gea verrà schierato in porta. Davanti avrà una difesa a tre formata da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. A centrocampo agiranno Dodo e Gosens sugli esterni, mentre al centro ci saranno Sohm, Fagioli e Ndour. In attacco probabile la conferma del tandem Gudmundsson-Kean.

Senza Roberto Piccoli e Nadir Zortea il Cagliari cercherà di far subito punti. Il tecnico Pisacane schiererà Caprile in porta. In difesa Zappa terzino destro, i due centrali Mina e Luperto e ballottaggio per il posto da terzino sinistro tra Obert e Idrissi. Il centrocampo dovrebbe essere composto da Deiola, Prati e Adopo. In avanti Folorunsho e Luvumbo esterni. In attacco ballottaggio tra Esposito e Kilicsoy.