Inizia la stagione della Fiorentina

È il giorno dell’esordio europeo della Fiorentina di Stefano Pioli. L’andata dei playoff della Conference League, che la squadra viola affronta per la quarta stagione consecutiva, è contro gli ucraini del Polissya, squadra con sede nella città di Zhitomir. Si gioca (alle 20) in Slovacchia, sul campo neutro di Presov, stadio Tatran Arena, dove Ranieri e compagni vogliono subito chiudere il discorso qualificazione evitando sorprese in vista del match di ritorno in programma a Reggio Emila giovedì prossimo. Nel turno precedente, la formazione di Roslan Rotan ha eliminato il Paks.

Le probabili formazioni

Il nuovo allenatore viola Stefano Pioli è pronto a schierare la miglior formazione per vincere contro il Polissya. In attacco c’è molta curiosità nel vedere all’opera Edin Dzeko, Albert Gudmundsson e Moise Kean. Pronto, dal primo minuto anche il nuovo acquisto estivo Sohm, insieme a Fagioli a centrocampo. Ai lati Dodò e Gosens. In porta De Gea, con la difesa a tre che dovrebbe essere composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri.

Pressoché sconosciuti i giocatori ucraini. In porta Volynets. Difesa a quattro con Kravchenko, Sarapiy, Beskorovanynyi e Krushynskyi. Tre centrali di centrocampo: Andryievski, Babenko e Lednev e tre attaccanti: Gutsulyak, Filippov e Nazarenko.

L’arrivo di Piccoli

Intanto la Fiorentina ha perfezionao l’acquisto dell’attaccante, ex Cagliari, Roberto Piccoli. I viola hanno speso 25 milioni più quattro di bonus. Un investimento importante che offrirà maggior peso all’attacco. Pioli vorrebbe però anche un vice Dodò ed un centrocampista, il primo nome della lista pare sia Nicolussi Caviglia.