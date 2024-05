La Fiorentina a Cagliari aspettando la finale di Conference League

- Pubblicità -

Cagliari-Fiorentina è la gara inaugurale, giovedì 23 maggio alle 20,45, dell’ultimo turno della Serie A 2023/2024, al netto della partita che i viola devono recuperare il 2 giugno contro l’Atalanta. Il Cagliari non ha più niente da chiedere a questo campionato. La salvezza è stata ottenuta. Claudio Ranieri ha già annunciato che lascerà la panchina e, comunque, si respirerà un clima di grande festa. La Fiorentina è, invece, alla ricerca degli ultimi due punti che servirebbero per guadagnarsi la matematica certezza della qualificazione europea attraverso il campionato, al di là della finale di Conference League che si giocherà mercoledì 29 maggio alle 21 ad Atene contro l’Olympiacos.

Le probabili formazioni

Nella Fiorentina il tecnico Vincenzo Italiano ha tutti i calciatori a disposizione, ad eccezione del lungodegente Sottil, ma è molto probabile che faccia riposare alcuni calciatori in vista della finale di Conference League. Non dovrebbero, dunque, scendere in campo Nico Gonzalez e Bonaventura. In difesa dovrebbero giocare Ranieri e Kayode.

Un’assenza di rilievo per Ranieri che dovrà fare a meno dello squalificato Dossena. Al suo posto si scaldano sia Hatzidiakos che Wieteska. Ancora assenti Jankto e Makoumbou.

L’allenatore

Vincenzo Italiano è già proiettato alla finale di Conference League. “La sensazione è che stiamo ripetendo il percorso dello scorso anno con un ottimo finale di stagione, penso che la Fiorentina arrivi bene alla finale, sono molto fiducioso. È una grandissima soddisfazione e un grande orgoglio essere ancora in finale e rappresentare l’Italia – ha aggiunto il tecnico ai microfoni Sky in occasione del Media Day della Uefa al Viola Park – ed arrivare a termine di questa competizione è difficile, rappresenta un grande percorso, però è anche vero che le finali quando si disputano bisogna poi cercare di vincerle”. Atteso dalla trasferta di Cagliari importante per la Fiorentina per conquistare punti utili a blindare l’ottavo posto e quindi l’accesso alla prossima Conference per il terzo anno consecutivo Italiano non nasconde la sua fiducia per questo decisivo finale di stagione: ‘”Rispetto alla passata stagione c’è maggiore consapevolezza avendo già vissuto questa attesa, arriviamo alla finale con un po’ più di esperienza, maggiore conoscenza e consci di andare ad Atene a giocarci qualcosa di importantissimo. Cercheremo di preparare tutto nel migliore dei modi, le finali spesso vengono decise dai dettagli, mi aspetto una gara tosta, affronteremo un avversario di valore e qualità, ma noi faremo di tutto per avere e giocarci le nostre chance”.