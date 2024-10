La Fiorentina a Genova per il turno infrasettimanale

- Pubblicità -

Nel turno infrasettimanale di Serie A che coincide con la decima giornata di campionato la Fiorentina gioca al Luigi Ferraris contro il Genoa, giovedì 31 ottobre alle 18:30. I tifosi viola non potranno seguire la propria squadra in trasferta ma si aspettano ancora un bel risultato dopo gli ultimi successi. Cinque vittorie tra campionato e coppa con la squadra di Raffaele Palladino salita momentaneamente in quarta posizione con 16 punti, in piena zona Champions League.

Le probabili formazioni

Alcune incertezze sulla formazione anche se l’unico assente sicuro è Gudmundsson. Confermato De Gea tra i pali, in difesa dovrebbero giocare Dodô, Martínez Quarta al posto di Comuzzo non in perfetta forma, Ranieri e Gosens. A centrocampo potrebbe toccare a Richardson in coppia con Adli, mentre la trequarti dovrebbe essere presidiata da Colpani, Beltrán e Sottil con, in alternativa Ikoné. In avanti giocherà Kean.

- Pubblicità -

Alberto Gilardino conta gli indisponibili. Mancheranno Norton-Cuffy, Vitinha, Ekuban, Messias, De Winter, Gollini e il lungodegente Malinovskyi. Incerta la convocazione di Balotelli. Leali dovrebbe giocare tra i pali, linea difensiva con Sabelli, Vogliacco, Vásquez e Matturro. A centrocampo Badelj e Frendrup con Zanoli e Martín sulle fasce, poi Thorsby in appoggio a Pinamonti.